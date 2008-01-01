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    Фиорентина - таблица

    Город Флоренция
    Дивизион Италия-Серия А
    Сайт http://www.acffiorentina.it
    Стадион Артемио Франки
    Тренер Винченцо Итальяно
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Наполи 25 21 2 2 58:16 +42 65
    2. Лацио 25 14 6 5 41:19 +22 48
    3. Интер 24 15 2 7 44:28 +16 47
    4. Милан 24 14 5 5 41:30 +11 47
    5. Рома 24 13 5 6 31:21 +10 44
    6. Аталанта 24 12 5 7 42:28 +14 41
    7. Ювентус * 24 15 5 4 40:19 +21 35
    8. Болонья 24 10 5 9 31:33 -2 35
    9. Торино 24 8 7 9 26:29 -3 31
    10. Удинезе 24 7 10 7 33:30 +3 31
    11. Монца 24 8 5 11 28:34 -6 29
    12. Фиорентина 24 7 7 10 27:30 -3 28
    13. Эмполи 24 6 10 8 22:31 -9 28
    14. Сассуоло 24 7 6 11 27:35 -8 27
    15. Лечче 24 6 9 9 24:27 -3 27
    16. Салернитана 24 6 6 12 28:44 -16 24
    17. Специя 24 4 8 12 21:41 -20 20
    18. Верона 24 4 5 15 20:37 -17 17
    19. Кремонезе 24 1 9 14 19:43 -24 12
    20. Сампдория 24 2 5 17 11:39 -28 11
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Наполи 12 10 1 1 31:9 +22 31
    2. Интер 12 10 0 2 25:6 +19 30
    3. Ювентус * 13 9 3 1 29:10 +19 30
    4. Милан 12 9 1 2 27:16 +11 28
    5. Лацио 13 7 3 3 22:12 +10 24
    6. Рома 11 7 1 3 13:5 +8 22
    7. Болонья 13 6 4 3 17:10 +7 22
    8. Аталанта 11 5 2 4 22:15 +7 17
    9. Торино 11 4 4 3 10:8 +2 16
    10. Эмполи 12 4 4 4 12:14 -2 16
    11. Фиорентина 12 4 4 4 16:18 -2 16
    12. Удинезе 12 3 7 2 19:14 +5 16
    13. Монца 12 4 3 5 16:14 +2 15
    14. Салернитана 13 4 3 6 17:18 -1 15
    15. Сассуоло 11 4 2 5 13:13 0 14
    16. Верона 13 4 1 8 14:21 -7 13
    17. Лечче 12 2 6 4 13:15 -2 12
    18. Специя 12 2 6 4 13:19 -6 12
    19. Кремонезе 12 1 3 8 7:20 -13 6
    20. Сампдория 12 0 3 9 3:18 -15 3
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Наполи 13 11 1 1 27:7 +20 34
    2. Лацио 12 7 3 2 19:7 +12 24
    3. Аталанта 13 7 3 3 20:13 +7 24
    4. Рома 13 6 4 3 18:16 +2 22
    5. Ювентус * 11 6 2 3 11:9 +2 20
    6. Милан 12 5 4 3 14:14 0 19
    7. Интер 12 5 2 5 19:22 -3 17
    8. Лечче 12 4 3 5 11:12 -1 15
    9. Удинезе 12 4 3 5 14:16 -2 15
    10. Торино 13 4 3 6 16:21 -5 15
    11. Монца 12 4 2 6 12:20 -8 14
    12. Болонья 11 4 1 6 14:23 -9 13
    13. Сассуоло 13 3 4 6 14:22 -8 13
    14. Фиорентина 12 3 3 6 11:12 -1 12
    15. Эмполи 12 2 6 4 10:17 -7 12
    16. Салернитана 11 2 3 6 11:26 -15 9
    17. Сампдория 12 2 2 8 8:21 -13 8
    18. Специя 12 2 2 8 8:22 -14 8
    19. Кремонезе 12 0 6 6 12:23 -11 6
    20. Верона 11 0 4 7 6:16 -10 4
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