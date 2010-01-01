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    Шибеник - результаты

    Город Шибеник
    Дивизион Хорватия-Первая хорватская футбольная лига
    Турниры:
    Лига Европы (2010/2011), ответный матч

    ответный матч    		 22 июля, четверг 22:00 Шибеник 0:3 Анортосис

    ответный матч    		 8 июля, четверг 19:30 Слима 0:3 Шибеник
    Лига Европы (2010/2011), первый матч

    первый матч    		 15 июля, четверг 21:00 Анортосис 0:2 Шибеник

    первый матч    		 1 июля, четверг 20:30 Шибеник 0:0 Слима
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