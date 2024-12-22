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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Шибеник - Хайдук
Шибеник - Хайдук: обзор матча 22 декабря 2024
Шибеник
22.12.2024, воскресенье, 19:30
Хорватия. Футбольная лига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Хайдук
89'
L. Kulušić
75'
М. Ливайя
90+1'
Ф. Кровинович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шибеник - Хайдук
Желтая карточка
J. Majić
90'
+6
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Ф. Кровинович
ГОЛ! 1:1!
L. Kulušić
89'
Замена
B. Zdunić
️️️️
И. Сантини
87'
Замена
J. Majić
️️️️
T. Kolega
82'
Замена
I. Roca
️️️️
O. Bakić
81'
75'
ГОЛ! 0:1!
М. Ливайя
Пас отдал
Ф. Уремович
Замена
L. Kulušić
️️️️
I. Božić
72'
68'
Замена
А. Саньянг
️️️️
B. Durdov
Желтая карточка
И. Посо
67'
Желтая карточка
I. Božić
66'
61'
Замена
Р. Пукштас
️️️️
A. Kalik
Вторая желтая
A. Kavelj
48'
Желтая карточка
A. Kavelj
39'
13'
Желтая карточка
Ф. Уремович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шибеник
44
Antonio Đaković
ВР
45
Стефан Перич
ЦЗ
44
Моррисон Агьеманг
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
7
Шиме Гржан
ПЗ
36
Ante Kavelj
ЦП
7
Ognjen Bakić
ЦП
8
Икер Посо
ЦП
9
Ivan Božić
ЦФ
99
T. Kolega
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Хайдук
32
Шимун Хргович
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
14
Нико Сигур
ОП
10
Филип Кровинович
ЦП
20
Anthony Kalik
ЦП
13
Ivan Lucic
ЦФ
34
Bruno Durdov
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Шибеник
25
Patrik Mohorović
ВР
12
Luigi Mišević
ВР
4
Josip Gačić
ЦЗ
6
Joseph Iyendjock
ЦП
28
Ivan Roca
ЦП
30
Bruno Zdunić
ЦФ
11
Lovre Kulušić
ЦФ
7
Josip Majić
ЦФ
10
Ivan Laća
ЦФ
23
Carlos Torres
ЦФ
Хайдук
91
Ловре Калинич
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
43
Niko Đolonga
ЦЗ
36
Marino Skelin
ЦЗ
21
Рокас Пукштас
ЦП
6
M. Capan
ЦП
35
Luka Jurak
ЦП
28
Роко Брайкович
ПВ
7
Абдули Саньянг
ПВ
26
Josip Elez
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
22
Mate Antunović
ЦФ
4-3-3
44
45
Перич
44
Агьеманг
14
Пунчец
7
Гржан
36
7
8
Посо
18
Сантини
99
9
4-1-2-1-3
22
Уремович
21
17
Мельняк
32
Хргович
14
Сигур
10
Кровинович
20
79
Биук
10
Ливайя
34
13
7
28
28
7
18
Сантини
30
30
18
Сантини
9
11
11
9
99
7
7
99
20
21
Пукштас
21
Пукштас
20
34
7
Саньянг
7
Саньянг
34
Остались в запасе
Шибеник
Хайдук
25
Patrik Mohorović
ВР
12
Luigi Mišević
ВР
4
Josip Gačić
ЦЗ
6
Joseph Iyendjock
ЦП
10
Ivan Laća
ЦФ
23
Carlos Torres
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
28
Роко Брайкович
ПВ
91
Ловре Калинич
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
43
Niko Đolonga
ЦЗ
36
Marino Skelin
ЦЗ
6
M. Capan
ЦП
35
Luka Jurak
ЦП
26
Josip Elez
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
22
Mate Antunović
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
25
Patrik Mohorović
ВР
12
Luigi Mišević
ВР
4
Josip Gačić
ЦЗ
6
Joseph Iyendjock
ЦП
10
Ivan Laća
ЦФ
23
Carlos Torres
ЦФ
Остались в запасе
28
Роко Брайкович
ПВ
91
Ловре Калинич
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
43
Niko Đolonga
ЦЗ
36
Marino Skelin
ЦЗ
6
M. Capan
ЦП
35
Luka Jurak
ЦП
26
Josip Elez
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
22
Mate Antunović
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Шибеник - Хайдук
4
1
1
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
13
11
Офсайды
2
1
Количество передач
358
429
Сейвы
1
3
Точность передач %
66
72
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Матчи команд
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Шибеник
0 : 1
25.05.2025
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
3 : 0
16.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Шибеник
0 : 1
10.05.2025
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вараждин
1 : 1
02.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Шибеник
0 : 0
28.04.2025
Горица
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Славен Белупо
- : -
05.12.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Хайдук
4 : 1
29.11.2026
Рудеш
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Информация о матче
Главный судья:
Ante Culina, Croatia
Стадион:
Stadion Šubićevac, Šibenik
Посещаемость:
3083
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32
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