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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Шибеник - Горица
Шибеник - Горица: обзор матча 28 апреля 2025
Шибеник
28.04.2025, понедельник, 20:15
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
0 : 0
Завершен
Горица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шибеник - Горица
Желтая карточка
Л. Жута
90'
+6
Замена
А. Яколиш
️️️️
Л. Квек
88'
86'
Замена
А. Эрцег
️️️️
Т. Халилович
77'
Замена
L. Vrzić
️️️️
М. Ндокит
77'
Замена
V. Majstorović
️️️️
Д. Миканович
Замена
С. Перич
️️️️
A. Kavelj
75'
Замена
J. Majić
️️️️
Ш. Гржан
75'
Замена
I. Božić
️️️️
L. Kulušić
63'
56'
Замена
S. Bralic
️️️️
А. Паязити
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шибеник
44
Иван Филипович
ВР
44
Моррисон Агьеманг
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
32
Elvir Duraković
ЦЗ
7
Шиме Гржан
ПЗ
40
Ловро Квек
ОП
36
Ante Kavelj
ЦП
8
Икер Посо
ЦП
10
Ivan Laća
ЦФ
11
Lovre Kulušić
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Горица
31
Ivan Banić
ВР
4
Matthew Steenvoorden
ЦЗ
2
Крешимир Кризманич
ЦЗ
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
20
Агон Элези
ОП
4
Адрион Паязити
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
9
Filip Čuić
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Шибеник
44
Antonio Đaković
ВР
25
Patrik Mohorović
ВР
3
A. Liu
ЦЗ
45
Стефан Перич
ЦЗ
44
Marin Prekodravac
ЦЗ
28
Ivan Roca
ЦП
70
Антонио Яколиш
ПВ
7
Josip Majić
ЦФ
9
Ivan Božić
ЦФ
17
Zlatan Koščević
ЦФ
99
T. Kolega
ЦФ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
Горица
30
Darijan Radelić-Žarkov
ВР
1
Карло Жигер
ВР
29
Slavko Bralic
ЦЗ
24
Mateo Bašić
ЦП
77
Valentino Majstorović
ЦП
88
Sekou Matar Sagna
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
8
Nikola Jojić
ЦП
41
Anton Krešić
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
50
Анте Эрцег
ЦФ
4-1-2-3
44
Филипович
44
Агьеманг
35
Жута
32
7
Гржан
40
Квек
36
8
Посо
18
Сантини
11
10
3-3-1-1-2
31
2
Кризманич
20
Сикошек
6
24
Миканович
20
Элези
4
4
Паязити
7
Халилович
9
20
Ндокит
36
45
Перич
45
Перич
36
40
Квек
70
Яколиш
70
Яколиш
40
Квек
7
Гржан
7
7
7
Гржан
11
9
9
11
4
Паязити
29
29
4
Паязити
24
Миканович
77
77
24
Миканович
20
Ндокит
20
20
20
Ндокит
7
Халилович
50
Эрцег
50
Эрцег
7
Халилович
Остались в запасе
Шибеник
Горица
44
Antonio Đaković
ВР
25
Patrik Mohorović
ВР
3
A. Liu
ЦЗ
44
Marin Prekodravac
ЦЗ
28
Ivan Roca
ЦП
17
Zlatan Koščević
ЦФ
99
T. Kolega
ЦФ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
30
Darijan Radelić-Žarkov
ВР
1
Карло Жигер
ВР
24
Mateo Bašić
ЦП
88
Sekou Matar Sagna
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
8
Nikola Jojić
ЦП
41
Anton Krešić
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Остались в запасе
44
Antonio Đaković
ВР
25
Patrik Mohorović
ВР
3
A. Liu
ЦЗ
44
Marin Prekodravac
ЦЗ
28
Ivan Roca
ЦП
17
Zlatan Koščević
ЦФ
99
T. Kolega
ЦФ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
Остались в запасе
30
Darijan Radelić-Žarkov
ВР
1
Карло Жигер
ВР
24
Mateo Bašić
ЦП
88
Sekou Matar Sagna
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
8
Nikola Jojić
ЦП
41
Anton Krešić
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Главный тренер
Райко Видович
Статистика матча Шибеник - Горица
1
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
2
Нарушения
13
18
Офсайды
0
2
Количество передач
447
278
Сейвы
3
2
Точность передач %
77
65
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Шибеник
0 : 1
25.05.2025
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
3 : 0
16.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Шибеник
0 : 1
10.05.2025
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вараждин
1 : 1
02.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Шибеник
0 : 0
28.04.2025
Горица
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Вараждин
- : -
06.12.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
0 : 3
29.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Информация о матче
Главный судья:
Матео Эрцег
Стадион:
Stadion Šubićevac, Šibenik
Посещаемость:
1450
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