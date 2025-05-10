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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Шибеник - Риека
Шибеник - Риека: обзор матча 10 мая 2025
Шибеник
10.05.2025, суббота, 18:00
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
0 : 1
Завершен
Риека
65'
Н. Джуара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шибеник - Риека
Желтая карточка
И. Посо
90'
+2
90'
+1
Замена
А. Орек
️️️️
Н. Джуара
Желтая карточка
И. Сантини
86'
Замена
J. Majić
️️️️
A. Kavelj
72'
Замена
L. Kulušić
️️️️
O. Bakić
72'
65'
ГОЛ! 0:1!
Н. Джуара
Пас отдал
Т. Фрук
62'
Замена
А. Гояк
️️️️
Д. Чоп
Желтая карточка
Л. Жута
44'
Желтая карточка
O. Bakić
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шибеник
44
Иван Филипович
ВР
45
Стефан Перич
ЦЗ
44
Моррисон Агьеманг
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
32
Elvir Duraković
ЦЗ
7
Шиме Гржан
ПЗ
8
Икер Посо
ЦП
7
Ognjen Bakić
ЦП
36
Ante Kavelj
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
10
Ivan Laća
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Риека
23
Мартин Зломислич
ВР
6
Степан Радельич
ЦЗ
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
3
Бруно Года
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
10
Тони Фрук
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
45
Анте Майсторович
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Шибеник
25
Patrik Mohorović
ВР
3
A. Liu
ЦЗ
28
Ivan Roca
ЦП
70
Антонио Яколиш
ПВ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
7
Josip Majić
ЦФ
99
T. Kolega
ЦФ
9
Ivan Božić
ЦФ
11
Lovre Kulušić
ЦФ
Риека
99
Алекса Тодорович
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
22
Анте Орек
ЦЗ
25
Bruno Bogojević
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
14
Амер Гояк
АП
19
Cherno Saho
ЦФ
20
Dominik Dogan
ЦФ
3-2-3-2
44
Филипович
44
Агьеманг
35
Жута
32
45
Перич
7
Гржан
8
Посо
7
36
10
18
Сантини
1-5-1-3
23
Зломислич
6
Радельич
3
Года
18
Селахи
7
Джуара
10
Фрук
21
Петрович
20
Рукавина
45
Майсторович
17
Менало
9
Чоп
36
7
7
36
7
11
11
7
7
Джуара
22
Орек
22
Орек
7
Джуара
9
Чоп
14
Гояк
14
Гояк
9
Чоп
Остались в запасе
Шибеник
Риека
25
Patrik Mohorović
ВР
3
A. Liu
ЦЗ
28
Ivan Roca
ЦП
70
Антонио Яколиш
ПВ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
99
T. Kolega
ЦФ
9
Ivan Božić
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
99
Алекса Тодорович
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
25
Bruno Bogojević
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
19
Cherno Saho
ЦФ
20
Dominik Dogan
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Остались в запасе
25
Patrik Mohorović
ВР
3
A. Liu
ЦЗ
28
Ivan Roca
ЦП
70
Антонио Яколиш
ПВ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
99
T. Kolega
ЦФ
9
Ivan Božić
ЦФ
Остались в запасе
99
Алекса Тодорович
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
25
Bruno Bogojević
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
19
Cherno Saho
ЦФ
20
Dominik Dogan
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча Шибеник - Риека
4
1
Всего ударов по воротам
8
8
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
11
16
Офсайды
2
3
Количество передач
313
288
Сейвы
1
3
Точность передач %
70
71
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
1
3
Матчи команд
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Шибеник
0 : 1
25.05.2025
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
3 : 0
16.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Шибеник
0 : 1
10.05.2025
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вараждин
1 : 1
02.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Шибеник
0 : 0
28.04.2025
Горица
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Риека
- : -
03.12.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Информация о матче
Главный судья:
Ante Culina, Croatia
Стадион:
Stadion Šubićevac, Šibenik
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