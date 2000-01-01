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    Товарищеский матч. «Спартак» обыграл «Шибеник» и одержал первую победу при Витории

    «Спартак» обыграл хорватский «Шибеник» (4:2) в товарищеском матче на сборе в Австрии.

    В составе москвичей отличились Йоррит Хендрикс, Виктор Мозес, Максим Глушенков и Михаил Игнатов.

    «Спартак» одержал первую победу под руководством португальца Руя Витории. Ранее столичный клуб сыграл вничью с «Браво» (2:2) и уступил «Нефтчи» (1:2).

    Товарищеский матч

    Спартак (Россия) – Шибеник (Хорватия) – 4:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Хендрикс, 35; 2:0 – Мозес, 43; 2:1 – Юрич (с пенальти), 53; 2:2 – Делич, 60; 3:2 – Глушенков, 68; 4:2 – Игнатов, 85.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:53
    Комментарии12
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      Рейтинг: +687

      tarasofka 50 минут назад

      позор! только третий состав шинника и смогли обыграть при помощи судей!

      1
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      Рейтинг: +15663

      derrik2000 > tarasofka 45 минут назад

      Здоров!
      А чё сёдни так поздно???
      Вроде, никаких больше достойных внимания футбольных новостей, кроме товарняка Спартака, нет?
      Сачкуешь, ёпрст! )))
      Объявляю выговор.

      0
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      Рейтинг: +87100

      zigbert 1 час назад

      Всех болельщиков Спартака с победой! Сегодня наиболее лучший матч по сравнению с предыдущими. Наконец то неплохо проявил себя Хендрикс. Голы конечно на любой вкус. В обороне пока все ненадежно, стабильно пропускаем 2 мяча.

      6
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      Рейтинг: +15135

      JTherry > zigbert 1 час назад

      лучше бы Умяров оставался холостым...) в обороне - бездна, вот только не знаю, ставить перед буквой "д" пробел или нет...

      2
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      Рейтинг: +87100

      zigbert > JTherry 1 час назад

      В целом Умяров мне понравился. Если бы не это нарушение в штрафной.
      Как только начинают заниматься в обороне перепасовкой, жди беды.

      5
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      Рейтинг: +6362

      playsh > zigbert 17 минут назад

      Лиха беда - начало.

      0
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      Рейтинг: +15135

      JTherry 1 час назад

      посмотрел краем глаза на игру (на работе) то есть, не очень внимательно...) разочарован игрой "молодых талантов": что вытворяют Кутепов с Гапоновым... устроили перепасовку у ворот ну и... получили в свои, Максименко даже не дернулся...( в общем перетрахивать надо состав и усиливать, если Спартак хочет серьезно попасть группу ЛЧ...

      3
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      Рейтинг: +28295

      oyabun 1 час назад

      Ужасает то, с какой легкостью спартаковская оборона дает забивать нам голы. По сравнению предыдущими товарняками она лучше, увы, не стала. Радует игра Миши Игнатова. Очень надеюсь, что он наконец таки закрепится в основе команды.

      3
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      Рейтинг: +15135

      JTherry > oyabun 1 час назад

      оборона уровня ФНЛ, и самое печальное усилить защиту некем... ау, где вы, молодые, талантливые защитники...!?

      3
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      Рейтинг: +15663

      derrik2000 > oyabun 1 час назад

      "Радует игра Миши Игнатова. "

      А Роша???
      Нагнетал, обострял, отличный приём и пас при прекрасном видении поля.
      А "великий Попов" его собрался куда-то трудоустроить... (((
      А то получится, как в своё время с Рохо: не ценили то, что уже имели, а в результате - прекрасный игрок ТОП-команды АПЛ. (((

      2
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      Рейтинг: +15663

      derrik2000 1 час назад

      Мои впечатления.
      Оборона - как и в предыдущих матчах.
      Причём ВСЯ. Исключений нет.
      Старался Мелкадзе, и у него это получалось.
      Вышедшие на замену Игнатов и Роша - просто молодцы!
      Второй - открывался, хорошо принимал, отлично пасовал, в т. ч. из сложных положений, первый - уже должен быть ТВЁРДО в основе.
      По-моему, дорос.
      Максименко - как всегда: так себе голкипер, хотя и получше Реброва.

      4
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      Рейтинг: +5135

      Fusballer 1 час назад

      Мощь!

      2
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