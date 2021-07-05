Товарищеский матч. «Спартак» обыграл «Шибеник» и одержал первую победу при Витории

«Спартак» обыграл хорватский «Шибеник» (4:2) в товарищеском матче на сборе в Австрии.

В составе москвичей отличились Йоррит Хендрикс, Виктор Мозес, Максим Глушенков и Михаил Игнатов.

«Спартак» одержал первую победу под руководством португальца Руя Витории. Ранее столичный клуб сыграл вничью с «Браво» (2:2) и уступил «Нефтчи» (1:2).

Товарищеский матч

Спартак (Россия) – Шибеник (Хорватия) – 4:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Хендрикс, 35; 2:0 – Мозес, 43; 2:1 – Юрич (с пенальти), 53; 2:2 – Делич, 60; 3:2 – Глушенков, 68; 4:2 – Игнатов, 85.