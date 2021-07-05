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  • Товарищеский матч. «Спартак» обыграл «Шибеник» и одержал первую победу при Витории

Товарищеский матч. «Спартак» обыграл «Шибеник» и одержал первую победу при Витории

5 июля 2021, 15:53
32

«Спартак» обыграл хорватский «Шибеник» (4:2) в товарищеском матче на сборе в Австрии.

В составе москвичей отличились Йоррит Хендрикс, Виктор Мозес, Максим Глушенков и Михаил Игнатов.

«Спартак» одержал первую победу под руководством португальца Руя Витории. Ранее столичный клуб сыграл вничью с «Браво» (2:2) и уступил «Нефтчи» (1:2).

Товарищеский матч

Спартак (Россия) – Шибеник (Хорватия) – 4:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Хендрикс, 35; 2:0 – Мозес, 43; 2:1 – Юрич (с пенальти), 53; 2:2 – Делич, 60; 3:2 – Глушенков, 68; 4:2 – Игнатов, 85.

Источник: Бомбардир.ру
Товарищеские матчи Спартак Шибеник Витория Руй
Комментарии (32)
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Fusballer
1625489869
Мощь!
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derrik2000
1625490134
Мои впечатления. Оборона - как и в предыдущих матчах. Причём ВСЯ. Исключений нет. Старался Мелкадзе, и у него это получалось. Вышедшие на замену Игнатов и Роша - просто молодцы! Второй - открывался, хорошо принимал, отлично пасовал, в т. ч. из сложных положений, первый - уже должен быть ТВЁРДО в основе. По-моему, дорос. Максименко - как всегда: так себе голкипер, хотя и получше Реброва.
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oyabun
1625490498
Ужасает то, с какой легкостью спартаковская оборона дает забивать нам голы. По сравнению предыдущими товарняками она лучше, увы, не стала. Радует игра Миши Игнатова. Очень надеюсь, что он наконец таки закрепится в основе команды.
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JTherry
1625490536
посмотрел краем глаза на игру (на работе) то есть, не очень внимательно...) разочарован игрой "молодых талантов": что вытворяют Кутепов с Гапоновым... устроили перепасовку у ворот ну и... получили в свои, Максименко даже не дернулся...( в общем перетрахивать надо состав и усиливать, если Спартак хочет серьезно попасть группу ЛЧ...
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zigbert
1625490773
Всех болельщиков Спартака с победой! Сегодня наиболее лучший матч по сравнению с предыдущими. Наконец то неплохо проявил себя Хендрикс. Голы конечно на любой вкус. В обороне пока все ненадежно, стабильно пропускаем 2 мяча.
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Dr.Metal
1625496373
Шибеник это 7 класс средней школы?
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slavа0508
1625497119
Ждём начала сезона а там будем обсуждать , а эти все товарняки больше для тренера и подготовки , интересно будет посмотреть какой состав выберет Витория , благо время есть для знакомства и просмотра,,,,Усиления походу ждать не стоит а жаль,,,,,
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rattyboy
1625504891
Весомая заявка на будущее чемпионство....
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SaveAS
1625510372
Скептически отношусь к Витории, надеюсь у Спартака впереди много больших побед будет под руководством Руя Витории! Сейчас приятно, что молодёжь себя проявляет (хоть и в товарищиском матче)
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