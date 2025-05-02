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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Вараждин - Шибеник
Вараждин - Шибеник: обзор матча 02 мая 2025
Вараждин
02.05.2025, пятница, 19:00
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Шибеник
90+2'
M. Antunović
11'
И. Сантини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вараждин - Шибеник
ГОЛ! 1:1!
M. Antunović
90'
+2
87'
Замена
I. Roca
️️️️
O. Bakić
Замена
J. Poldrugač
️️️️
Ф. Маглица
82'
73'
Замена
L. Kulušić
️️️️
И. Сантини
63'
Замена
A. Kavelj
️️️️
И. Посо
58'
Желтая карточка
Л. Квек
Замена
M. Antunović
️️️️
M. Dabro
46'
Замена
M. Čuić
️️️️
E. Alic
46'
Замена
M. Mladenovski
️️️️
М. Барач
46'
45'
+1
Желтая карточка
И. Посо
11'
ГОЛ! 0:1!
И. Сантини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вараждин
1
Oliver Zelenika
ВР
25
Antonio Boršić
ЦЗ
5
Ламин Ба
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
23
Фране Маглица
ПЗ
7
Матей Вук
ЛВ
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
20
Димитар Митровски
ПВ
2
Enes Alic
ЦФ
22
Luka Mamić
ЦФ
7
Marko Dabro
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Шибеник
44
Иван Филипович
ВР
44
Моррисон Агьеманг
ЦЗ
45
Стефан Перич
ЦЗ
32
Elvir Duraković
ЦЗ
7
Шиме Гржан
ПЗ
40
Ловро Квек
ОП
7
Ognjen Bakić
ЦП
8
Икер Посо
ЦП
10
Ivan Laća
ЦФ
18
Иван Сантини
(К)
ЦФ
99
T. Kolega
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Вараждин
21
Josip Silić
ВР
21
Tomislav Adolf Tomić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
20
David Mistrafovic
ЦП
10
Алекса Латкович
ЦП
11
Jurica Poldrugač
ЦП
20
Atdhe Mazari
ЦФ
4
Luka Škaričić
ЦФ
10
Mario Čuić
ЦФ
22
Mate Antunović
ЦФ
Шибеник
25
Patrik Mohorović
ВР
3
A. Liu
ЦЗ
28
Ivan Roca
ЦП
36
Ante Kavelj
ЦП
70
Антонио Яколиш
ПВ
7
Josip Majić
ЦФ
9
Ivan Božić
ЦФ
17
Zlatan Koščević
ЦФ
11
Lovre Kulušić
ЦФ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
4-1-2-3
1
25
5
Ба
44
Барач
23
Маглица
8
7
Вук
20
Митровски
7
22
2
4-1-2-3
44
Филипович
7
Гржан
45
Перич
32
44
Агьеманг
40
Квек
7
8
Посо
99
18
Сантини
10
44
Барач
13
13
44
Барач
23
Маглица
11
11
23
Маглица
2
10
10
2
7
22
22
7
7
28
28
7
8
Посо
36
36
8
Посо
18
Сантини
11
11
18
Сантини
Остались в запасе
Вараждин
Шибеник
21
Josip Silić
ВР
21
Tomislav Adolf Tomić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
20
David Mistrafovic
ЦП
10
Алекса Латкович
ЦП
20
Atdhe Mazari
ЦФ
4
Luka Škaričić
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
25
Patrik Mohorović
ВР
3
A. Liu
ЦЗ
70
Антонио Яколиш
ПВ
7
Josip Majić
ЦФ
9
Ivan Božić
ЦФ
17
Zlatan Koščević
ЦФ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Остались в запасе
21
Josip Silić
ВР
21
Tomislav Adolf Tomić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
20
David Mistrafovic
ЦП
10
Алекса Латкович
ЦП
20
Atdhe Mazari
ЦФ
4
Luka Škaričić
ЦФ
Остались в запасе
25
Patrik Mohorović
ВР
3
A. Liu
ЦЗ
70
Антонио Яколиш
ПВ
7
Josip Majić
ЦФ
9
Ivan Božić
ЦФ
17
Zlatan Koščević
ЦФ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Главный тренер
Марио Чаревич
Статистика матча Вараждин - Шибеник
2
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
5
9
Офсайды
1
1
Количество передач
614
305
Сейвы
3
2
Точность передач %
84
67
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Матчи команд
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Вараждин
- : -
06.12.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Рудеш
0 : 2
21.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Шибеник
0 : 1
25.05.2025
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
3 : 0
16.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Шибеник
0 : 1
10.05.2025
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вараждин
1 : 1
02.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Шибеник
0 : 0
28.04.2025
Горица
Информация о матче
Главный судья:
Zdenko Lovric, Croatia
Стадион:
Stadion Varteks, Varaždin
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