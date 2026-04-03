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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Горица - Вараждин
Горица - Вараждин: обзор матча 03 апреля 2026
Горица
03.04.2026, пятница, 19:15
Хорватия. Футбольная лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Вараждин
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Радник
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1437
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Клуб РПЛ купил воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити»
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Защитник «Локомотива» выбыл на четыре месяца из-за травмы
2024.08.09 13:29
4
Клуб РПЛ купил воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити»
15 июля
5
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
Защитник «Локомотива» выбыл на четыре месяца из-за травмы
2024.08.09 13:29
4
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
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2 : 0
23.05.2026
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Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
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Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
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Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
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Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
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1 : 0
10.05.2026
Горица
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Горица
1 : 2
02.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Горица
1 : 0
27.04.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
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Хайдук
3 : 1
03.05.2026
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