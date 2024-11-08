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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Шибеник - Локомотива
Шибеник - Локомотива: обзор матча 08 ноября 2024
Шибеник
08.11.2024, пятница, 20:00
Хорватия. Футбольная лига, 4 тур
0 : 3
Завершен
Локомотива
50'
Д. Чоп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шибеник - Локомотива
Желтая карточка
J. Majić
90'
+3
90'
Замена
Д. Антолич
️️️️
Р. Мудражия
Замена
I. Baković
️️️️
И. Сантини
73'
Замена
M. Prekodravac
️️️️
I. Roca
73'
Замена
I. Delic
️️️️
I. Božić
63'
Замена
B. Zdunić
️️️️
L. Kulušić
63'
Желтая карточка
Ш. Гржан
61'
50'
ГОЛ! 0:1!
Д. Чоп
Пас отдал
S. Goričan
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шибеник
44
Antonio Đaković
ВР
4
Josip Gačić
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
7
Шиме Гржан
ПЗ
28
Ivan Roca
ЦП
7
Ognjen Bakić
ЦП
11
Lovre Kulušić
ЦФ
7
Josip Majić
ЦФ
9
Ivan Božić
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Локомотива
31
Zvonimir Šubarić
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
13
Фран Карачич
ПЗ
6
Feta Fetai
ЦП
5
Art Smakaj
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
11
Silvio Goričan
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Шибеник
25
Patrik Mohorović
ВР
44
Моррисон Агьеманг
ЦЗ
44
Marin Prekodravac
ЦЗ
55
Duje Dujmović
ЦЗ
2
Bruno Brajković
ЦЗ
36
Ante Kavelj
ЦП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
10
Ivan Laća
ЦФ
19
I. Delic
ЦФ
23
Carlos Torres
ЦФ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
77
Ivan Baković
ЦФ
Локомотива
33
Тони Силич
ВР
13
Mody Boune
ЦЗ
15
Йон Мерсинай
ЦЗ
3
Filip Markanović
ЦЗ
6
Blaž Bošković
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
18
Antonio Bazdaric
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
28
Ivan Canjuga
ЦФ
30
Dušan Vuković
ЦФ
9
Filip Čuić
ЦФ
10
Balša Tošković
ЦФ
4-2-4
44
4
14
Пунчец
35
Жута
7
Гржан
28
7
11
18
Сантини
9
7
4-4-1-1
31
13
Карачич
20
Колингер
30
22
Леовац
5
20
Мудражия
11
6
23
Врбанчич
9
Чоп
28
44
44
28
9
19
19
9
11
30
30
11
18
Сантини
77
77
18
Сантини
20
Мудражия
8
Антолич
8
Антолич
20
Мудражия
Остались в запасе
Шибеник
Локомотива
25
Patrik Mohorović
ВР
44
Моррисон Агьеманг
ЦЗ
55
Duje Dujmović
ЦЗ
2
Bruno Brajković
ЦЗ
36
Ante Kavelj
ЦП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
10
Ivan Laća
ЦФ
23
Carlos Torres
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
33
Тони Силич
ВР
13
Mody Boune
ЦЗ
15
Йон Мерсинай
ЦЗ
3
Filip Markanović
ЦЗ
6
Blaž Bošković
ЦП
18
Antonio Bazdaric
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
28
Ivan Canjuga
ЦФ
30
Dušan Vuković
ЦФ
9
Filip Čuić
ЦФ
10
Balša Tošković
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Остались в запасе
25
Patrik Mohorović
ВР
44
Моррисон Агьеманг
ЦЗ
55
Duje Dujmović
ЦЗ
2
Bruno Brajković
ЦЗ
36
Ante Kavelj
ЦП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
10
Ivan Laća
ЦФ
23
Carlos Torres
ЦФ
Остались в запасе
33
Тони Силич
ВР
13
Mody Boune
ЦЗ
15
Йон Мерсинай
ЦЗ
3
Filip Markanović
ЦЗ
6
Blaž Bošković
ЦП
18
Antonio Bazdaric
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
28
Ivan Canjuga
ЦФ
30
Dušan Vuković
ЦФ
9
Filip Čuić
ЦФ
10
Balša Tošković
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Статистика матча Шибеник - Локомотива
2
Всего ударов по воротам
7
10
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
3
Нарушения
13
5
Офсайды
0
3
Количество передач
324
408
Сейвы
3
2
Точность передач %
66
73
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Шибеник
0 : 1
25.05.2025
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
3 : 0
16.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Шибеник
0 : 1
10.05.2025
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вараждин
1 : 1
02.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Шибеник
0 : 0
28.04.2025
Горица
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Риека
- : -
07.12.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Локомотива
0 : 1
06.11.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Информация о матче
Главный судья:
Oliver Romic, Croatia
Стадион:
Stadion Šubićevac, Šibenik
Новости команд
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2022.06.24 13:47
1
Товарищеский матч. «Спартак» обыграл «Шибеник» и одержал первую победу при Витории
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1
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2022.06.24 13:47
1
Товарищеский матч. «Спартак» обыграл «Шибеник» и одержал первую победу при Витории
2021.07.05 15:53
32
«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»
2024.02.17 13:39
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2024.02.15 17:41
«Атлетико» объявил о переходе вратаря Грбича
2020.08.20 20:20
1
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