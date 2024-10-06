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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Хайдук - Шибеник
Хайдук - Шибеник: обзор матча 06 октября 2024
Хайдук
06.10.2024, воскресенье, 19:30
Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
4 : 0
Завершен
Шибеник
2'
И. Ракитич
18'
B. Durdov
62'
A. Kalik
88'
М. Ливайя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хайдук - Шибеник
ГОЛ! 4:0!
М. Ливайя
Пас отдал
С. Биук
88'
86'
Замена
Я. Василь
️️️️
O. Bakić
Замена
Ф. Муфи
️️️️
И. Ракитич
77'
Замена
А. Саньянг
️️️️
A. Kalik
71'
70'
Замена
I. Baković
️️️️
I. Božić
70'
Замена
I. Delic
️️️️
И. Сантини
Замена
С. Биук
️️️️
Л. Даяку
63'
Замена
Д. Мельняк
️️️️
И. Диалло
63'
ГОЛ! 3:0!
A. Kalik
62'
Желтая карточка
И. Диалло
45'
+1
31'
Замена
Ш. Гржан
️️️️
С. Перич
ГОЛ! 2:0!
B. Durdov
18'
17'
Желтая карточка
С. Перич
ГОЛ! 1:0!
И. Ракитич
Пас отдал
Л. Даяку
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайдук
32
Шимун Хргович
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
20
Anthony Kalik
ЦП
13
Ivan Lucic
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
43
Леон Даяку
ЦФ
34
Bruno Durdov
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Шибеник
44
Antonio Đaković
ВР
44
Моррисон Агьеманг
ЦЗ
55
Duje Dujmović
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
45
Стефан Перич
ЦЗ
36
Ante Kavelj
ЦП
7
Ognjen Bakić
ЦП
14
T. Kolega
ЦФ
23
Carlos Torres
ЦФ
9
Ivan Božić
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Хайдук
91
Ловре Калинич
ВР
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
14
Нико Сигур
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
35
Luka Jurak
ЦП
6
M. Capan
ЦП
45
Яссин Бенрау
АП
7
Абдули Саньянг
ПВ
26
Josip Elez
ЦФ
22
Mate Antunović
ЦФ
Шибеник
25
Patrik Mohorović
ВР
4
Josip Gačić
ЦЗ
44
Marin Prekodravac
ЦЗ
7
Шиме Гржан
ПЗ
28
Ivan Roca
ЦП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
11
Lovre Kulušić
ЦФ
7
Josip Majić
ЦФ
10
Ivan Laća
ЦФ
19
I. Delic
ЦФ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
77
Ivan Baković
ЦФ
4-3-4
32
Хргович
21
5
Диалло
22
Уремович
11
Ракитич
10
Кровинович
20
13
34
43
Даяку
10
Ливайя
4-2-4
44
55
35
Жута
45
Перич
44
Агьеманг
36
7
18
Сантини
9
23
14
5
Диалло
17
Мельняк
17
Мельняк
5
Диалло
11
Ракитич
18
Муфи
18
Муфи
11
Ракитич
43
Даяку
79
Биук
79
Биук
43
Даяку
20
7
Саньянг
7
Саньянг
20
45
Перич
7
Гржан
7
Гржан
45
Перич
7
29
Василь
29
Василь
7
18
Сантини
19
19
18
Сантини
9
77
77
9
Остались в запасе
Хайдук
Шибеник
91
Ловре Калинич
ВР
14
Нико Сигур
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
35
Luka Jurak
ЦП
6
M. Capan
ЦП
45
Яссин Бенрау
АП
26
Josip Elez
ЦФ
22
Mate Antunović
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
25
Patrik Mohorović
ВР
4
Josip Gačić
ЦЗ
44
Marin Prekodravac
ЦЗ
28
Ivan Roca
ЦП
11
Lovre Kulušić
ЦФ
7
Josip Majić
ЦФ
10
Ivan Laća
ЦФ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Остались в запасе
91
Ловре Калинич
ВР
14
Нико Сигур
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
35
Luka Jurak
ЦП
6
M. Capan
ЦП
45
Яссин Бенрау
АП
26
Josip Elez
ЦФ
22
Mate Antunović
ЦФ
Остались в запасе
25
Patrik Mohorović
ВР
4
Josip Gačić
ЦЗ
44
Marin Prekodravac
ЦЗ
28
Ivan Roca
ЦП
11
Lovre Kulušić
ЦФ
7
Josip Majić
ЦФ
10
Ivan Laća
ЦФ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Марио Чаревич
Статистика матча Хайдук - Шибеник
1
1
Всего ударов по воротам
15
4
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
4
Нарушения
13
3
Офсайды
3
2
Количество передач
498
369
Сейвы
2
1
Точность передач %
85
78
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
1
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Хайдук
- : -
29.11.2026
Рудеш
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Шибеник
0 : 1
25.05.2025
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
3 : 0
16.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Шибеник
0 : 1
10.05.2025
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вараждин
1 : 1
02.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Шибеник
0 : 0
28.04.2025
Горица
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Коларич
Стадион:
Полюд
Посещаемость:
21538 из 35000 зрителей (61%)
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