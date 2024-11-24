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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Шибеник - Горица
Шибеник - Горица: обзор матча 24 ноября 2024
Шибеник
24.11.2024, воскресенье, 19:45
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Горица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шибеник - Горица
Желтая карточка
I. Božić
90'
+5
Желтая карточка
B. Zdunić
90'
+4
Желтая карточка
M. Prekodravac
90'
+4
Желтая карточка
I. Roca
90'
+3
Замена
И. Посо
️️️️
I. Roca
90'
+3
Замена
M. Prekodravac
️️️️
O. Bakić
90'
+3
Замена
Ш. Гржан
️️️️
J. Majić
86'
Замена
B. Zdunić
️️️️
И. Сантини
86'
83'
Желтая карточка
М. Ндокит
79'
Замена
L. Vrzić
️️️️
V. Majstorović
75'
Желтая карточка
M. Maloča
27'
Замена
М. Ндокит
️️️️
Т. Халилович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шибеник
44
Antonio Đaković
ВР
45
Стефан Перич
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
44
Моррисон Агьеманг
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
7
Ognjen Bakić
ЦП
28
Ivan Roca
ЦП
14
T. Kolega
ЦФ
7
Josip Majić
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
9
Ivan Božić
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Горица
31
Ivan Banić
ВР
22
Mario Maloča
ЦЗ
2
Крешимир Кризманич
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
77
Valentino Majstorović
ЦП
23
Luka Kapulica
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
5
Mateo Leš
ЦФ
18
Jurica Pršir
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Шибеник
25
Patrik Mohorović
ВР
55
Duje Dujmović
ЦЗ
44
Marin Prekodravac
ЦЗ
4
Josip Gačić
ЦЗ
7
Шиме Гржан
ПЗ
8
Икер Посо
ЦП
36
Ante Kavelj
ЦП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
11
Lovre Kulušić
ЦФ
10
Ivan Laća
ЦФ
19
I. Delic
ЦФ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
Горица
1
Карло Жигер
ВР
4
Matthew Steenvoorden
ЦЗ
21
Ante Sušak
ЦЗ
34
Mario Matković
ЦЗ
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
8
Дамьян Павлович
ЦП
12
Месаке Джу
ПВ
90
D. Stiglec
ЦФ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
90
Toni Majić
ЦФ
99
Medin Gashi
ЦФ
4-2-4
44
45
Перич
44
Агьеманг
14
Пунчец
35
Жута
7
28
14
9
18
Сантини
7
3-3-1-3
31
24
Миканович
2
Кризманич
22
77
23
30
7
Халилович
21
18
5
7
44
44
7
7
7
Гржан
7
Гржан
7
28
8
Посо
8
Посо
28
18
Сантини
30
30
18
Сантини
7
Халилович
20
Ндокит
20
Ндокит
7
Халилович
77
20
20
77
Остались в запасе
Шибеник
Горица
25
Patrik Mohorović
ВР
55
Duje Dujmović
ЦЗ
4
Josip Gačić
ЦЗ
36
Ante Kavelj
ЦП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
11
Lovre Kulušić
ЦФ
10
Ivan Laća
ЦФ
19
I. Delic
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
1
Карло Жигер
ВР
4
Matthew Steenvoorden
ЦЗ
21
Ante Sušak
ЦЗ
34
Mario Matković
ЦЗ
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
8
Дамьян Павлович
ЦП
12
Месаке Джу
ПВ
90
D. Stiglec
ЦФ
90
Toni Majić
ЦФ
99
Medin Gashi
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Остались в запасе
25
Patrik Mohorović
ВР
55
Duje Dujmović
ЦЗ
4
Josip Gačić
ЦЗ
36
Ante Kavelj
ЦП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
11
Lovre Kulušić
ЦФ
10
Ivan Laća
ЦФ
19
I. Delic
ЦФ
Остались в запасе
1
Карло Жигер
ВР
4
Matthew Steenvoorden
ЦЗ
21
Ante Sušak
ЦЗ
34
Mario Matković
ЦЗ
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
8
Дамьян Павлович
ЦП
12
Месаке Джу
ПВ
90
D. Stiglec
ЦФ
90
Toni Majić
ЦФ
99
Medin Gashi
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Главный тренер
Райко Видович
Статистика матча Шибеник - Горица
4
2
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
15
17
Офсайды
4
1
Количество передач
314
404
Сейвы
2
3
Точность передач %
75
79
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
8
7
Матчи команд
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Шибеник
0 : 1
25.05.2025
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
3 : 0
16.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Шибеник
0 : 1
10.05.2025
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вараждин
1 : 1
02.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Шибеник
0 : 0
28.04.2025
Горица
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
0 : 1
29.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Осиек
1 : 1
17.10.2026
Горица
Информация о матче
Главный судья:
Матео Эрцег
Стадион:
Stadion Šubićevac, Šibenik
Посещаемость:
656
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