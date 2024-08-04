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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Осиек - Шибеник
Осиек - Шибеник: обзор матча 04 августа 2024
Осиек
04.08.2024, воскресенье, 22:00
Хорватия. Футбольная лига, 1 тур
1 : 2
Завершен
Шибеник
55'
M. Soldo
8'
I. Božić
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осиек - Шибеник
90'
+4
Желтая карточка
A. Đaković
73'
Замена
L. Kulušić
️️️️
I. Božić
73'
Замена
J. Iyendjock
️️️️
O. Bakić
Замена
P. Lima
️️️️
M. Soldo
64'
ГОЛ! 1:1!
M. Soldo
Пас отдал
Р. Юришич
55'
Желтая карточка
V. Jugović
24'
17'
Желтая карточка
T. Kolega
8'
ГОЛ! 0:1!
I. Božić
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осиек
26
Никола Чавлина
ВР
21
Роко Юришич
ЛЗ
3
André Duarte
ЦЗ
26
Luka Jelenić
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
14
Marko Soldo
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
7
Vedran Jugović
ЦФ
34
Anton Matković
ЦФ
13
Рамон Миерес
ЦФ
Шибеник
44
Antonio Đaković
ВР
45
Стефан Перич
ЦЗ
44
Моррисон Агьеманг
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
28
Ivan Roca
ЦП
7
Ognjen Bakić
ЦП
14
T. Kolega
ЦФ
9
Ivan Božić
ЦФ
7
Josip Majić
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Осиек
32
Tin Sajko
ВР
31
Марко Маленица
ВР
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
11
Наил Омерович
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
24
Filip Živković
ЦП
21
Pedro Lima
ЦП
11
Ricuenio Kewal
ЦП
18
Niko Farkaš
ЦП
39
Domagoj Bukvić
ЦП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Шибеник
25
Patrik Mohorović
ВР
12
Luigi Mišević
ВР
2
Bruno Brajković
ЦЗ
55
Duje Dujmović
ЦЗ
4
Josip Gačić
ЦЗ
6
Joseph Iyendjock
ЦП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
11
Lovre Kulušić
ЦФ
10
Ivan Laća
ЦФ
19
I. Delic
ЦФ
77
Ivan Baković
ЦФ
23
Carlos Torres
ЦФ
4-3-3
26
Чавлина
21
Юришич
3
26
42
Гедес
14
98
70
Пушич
13
Миерес
34
7
4-2-4
44
44
Агьеманг
14
Пунчец
35
Жута
45
Перич
28
7
18
Сантини
7
9
14
14
21
21
14
7
6
6
7
9
11
11
9
Остались в запасе
Осиек
Шибеник
32
Tin Sajko
ВР
31
Марко Маленица
ВР
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
11
Наил Омерович
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
24
Filip Živković
ЦП
11
Ricuenio Kewal
ЦП
18
Niko Farkaš
ЦП
39
Domagoj Bukvić
ЦП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
25
Patrik Mohorović
ВР
12
Luigi Mišević
ВР
2
Bruno Brajković
ЦЗ
55
Duje Dujmović
ЦЗ
4
Josip Gačić
ЦЗ
29
Яков-Антон Василь
ПВ
10
Ivan Laća
ЦФ
19
I. Delic
ЦФ
77
Ivan Baković
ЦФ
23
Carlos Torres
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Остались в запасе
32
Tin Sajko
ВР
31
Марко Маленица
ВР
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
11
Наил Омерович
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
24
Filip Živković
ЦП
11
Ricuenio Kewal
ЦП
18
Niko Farkaš
ЦП
39
Domagoj Bukvić
ЦП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Остались в запасе
25
Patrik Mohorović
ВР
12
Luigi Mišević
ВР
2
Bruno Brajković
ЦЗ
55
Duje Dujmović
ЦЗ
4
Josip Gačić
ЦЗ
29
Яков-Антон Василь
ПВ
10
Ivan Laća
ЦФ
19
I. Delic
ЦФ
77
Ivan Baković
ЦФ
23
Carlos Torres
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Статистика матча Осиек - Шибеник
1
2
Всего ударов по воротам
29
6
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
16
2
Нарушения
7
10
Офсайды
0
3
Количество передач
636
196
Сейвы
1
8
Точность передач %
88
60
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
10
2
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
17
3
Матчи команд
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Динамо Загреб
- : -
06.12.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Осиек
0 : 1
25.10.2026
Рудеш
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Шибеник
0 : 1
25.05.2025
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
3 : 0
16.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Шибеник
0 : 1
10.05.2025
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вараждин
1 : 1
02.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Шибеник
0 : 0
28.04.2025
Горица
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Коларич
Стадион:
Opus Arena, Osijek
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