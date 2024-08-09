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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Шибеник - Славен Белупо
Шибеник - Славен Белупо: обзор матча 09 августа 2024
Шибеник
09.08.2024, пятница, 19:30
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Славен Белупо
13'
И. Сантини
22'
J. Majić
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шибеник - Славен Белупо
Желтая карточка
Я. Василь
90'
+3
89'
Замена
P. Marić
️️️️
I. Borna Jelić Balta
Замена
Я. Василь
️️️️
I. Roca
79'
74'
Замена
A. Šuto
️️️️
M. Šakota
Замена
M. Prekodravac
️️️️
O. Bakić
69'
46'
Замена
Р. Мурич
️️️️
D. Martinovic
46'
Замена
L. Crepulja
️️️️
Z. Katalinić
ГОЛ! 2:0!
J. Majić
22'
13'
Желтая карточка
Z. Katalinić
ГОЛ! 1:0!
И. Сантини
Пас отдал
J. Majić
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шибеник
44
Antonio Đaković
ВР
45
Стефан Перич
ЦЗ
44
Моррисон Агьеманг
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
28
Ivan Roca
ЦП
7
Ognjen Bakić
ЦП
14
T. Kolega
ЦФ
7
Josip Majić
ЦФ
9
Ivan Božić
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Славен Белупо
32
Ivan Čović
ВР
8
Antonio Bosec
ЦЗ
23
Marco Boras
ЦЗ
6
Tomislav Božić
ЦЗ
15
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
88
Ivan Borna Jelić Balta
ЦЗ
22
Michael Agbekpornu
ЦП
10
Михаил Каймаков
ЦП
14
Matej Šakota
ЦП
10
Dominik Martinovic
ЦФ
45
Karlo Butić
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Шибеник
25
Patrik Mohorović
ВР
2
Bruno Brajković
ЦЗ
4
Josip Gačić
ЦЗ
55
Duje Dujmović
ЦЗ
44
Marin Prekodravac
ЦЗ
6
Joseph Iyendjock
ЦП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
77
Ivan Baković
ЦФ
11
Lovre Kulušić
ЦФ
10
Ivan Laća
ЦФ
19
I. Delic
ЦФ
23
Carlos Torres
ЦФ
Славен Белупо
1
Matija Jesenović
ВР
25
Ivan Susak
ВР
27
Luka Ćurković
ЦЗ
8
Adriano Jagušić
ЦП
21
L. Crepulja
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
11
Lucas Fernandes Dos Passos
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
22
Ante Šuto
ЦФ
28
Patrik Marić
ЦФ
4-2-4
44
45
Перич
14
Пунчец
35
Жута
44
Агьеманг
28
7
14
18
Сантини
9
7
3-2-3-2
32
6
15
88
8
23
22
10
Каймаков
14
45
10
7
44
44
7
28
29
Василь
29
Василь
28
15
21
21
15
10
11
Мурич
11
Мурич
10
14
22
22
14
88
28
28
88
Остались в запасе
Шибеник
Славен Белупо
25
Patrik Mohorović
ВР
2
Bruno Brajković
ЦЗ
4
Josip Gačić
ЦЗ
55
Duje Dujmović
ЦЗ
6
Joseph Iyendjock
ЦП
77
Ivan Baković
ЦФ
11
Lovre Kulušić
ЦФ
10
Ivan Laća
ЦФ
19
I. Delic
ЦФ
23
Carlos Torres
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
1
Matija Jesenović
ВР
25
Ivan Susak
ВР
27
Luka Ćurković
ЦЗ
8
Adriano Jagušić
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
11
Lucas Fernandes Dos Passos
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Остались в запасе
25
Patrik Mohorović
ВР
2
Bruno Brajković
ЦЗ
4
Josip Gačić
ЦЗ
55
Duje Dujmović
ЦЗ
6
Joseph Iyendjock
ЦП
77
Ivan Baković
ЦФ
11
Lovre Kulušić
ЦФ
10
Ivan Laća
ЦФ
19
I. Delic
ЦФ
23
Carlos Torres
ЦФ
Остались в запасе
1
Matija Jesenović
ВР
25
Ivan Susak
ВР
27
Luka Ćurković
ЦЗ
8
Adriano Jagušić
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
11
Lucas Fernandes Dos Passos
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Главный тренер
Иван Раделич
Статистика матча Шибеник - Славен Белупо
1
1
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
7
Нарушения
9
13
Офсайды
0
2
Количество передач
246
434
Сейвы
6
3
Точность передач %
65
81
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Матчи команд
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Шибеник
0 : 1
25.05.2025
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
3 : 0
16.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Шибеник
0 : 1
10.05.2025
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вараждин
1 : 1
02.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Шибеник
0 : 0
28.04.2025
Горица
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Славен Белупо
- : -
05.12.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Информация о матче
Главный судья:
Матео Эрцег
Стадион:
Stadion Šubićevac, Šibenik
Посещаемость:
2578
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2025.11.01 08:58
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