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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Осиек - Шибеник
Осиек - Шибеник: обзор матча 24 января 2025
Осиек
24.01.2025, пятница, 20:00
Хорватия. Футбольная лига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Шибеник
25'
A. Jakupovic
34'
A. Jakupovic
9'
И. Сантини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осиек - Шибеник
90'
+5
Желтая карточка
И. Сантини
90'
+1
Желтая карточка
A. Đaković
87'
Замена
I. Roca
️️️️
M. Prekodravac
Замена
P. Lima
️️️️
Т. Дантас
86'
75'
Замена
B. Zdunić
️️️️
I. Božić
71'
Вторая желтая
Р. Пунчец
Замена
V. Jugović
️️️️
M. Soldo
59'
ГОЛ! 2:1!
A. Jakupovic
34'
33'
Желтая карточка
M. Prekodravac
ГОЛ! 1:1!
A. Jakupovic
25'
17'
Желтая карточка
Р. Пунчец
11'
Замена
Л. Квек
️️️️
С. Перич
9'
ГОЛ! 0:1!
И. Сантини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осиек
31
Марко Маленица
ВР
21
Роко Юришич
ЛЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
26
Luka Jelenić
ЦЗ
6
Хрвойе Бабец
ОП
26
Тиагу Дантас
ЦП
39
Domagoj Bukvić
ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
34
Anton Matković
ЦФ
9
A. Jakupovic
ЦФ
Шибеник
44
Antonio Đaković
ВР
45
Стефан Перич
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
44
Marin Prekodravac
ЦЗ
32
Elvir Duraković
ЦЗ
7
Шиме Гржан
ПЗ
7
Ognjen Bakić
ЦП
10
Ivan Laća
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
9
Ivan Božić
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Осиек
32
Tin Sajko
ВР
20
Jan Hlapčić
ВР
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
11
Наил Омерович
ПЗ
21
Pedro Lima
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
27
Эрнани
ЦФ
7
Vedran Jugović
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Шибеник
25
Patrik Mohorović
ВР
2
Bruno Brajković
ЦЗ
3
A. Liu
ЦЗ
4
Josip Gačić
ЦЗ
40
Ловро Квек
ОП
28
Ivan Roca
ЦП
11
Lovre Kulušić
ЦФ
7
Josip Majić
ЦФ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
17
Zlatan Koščević
ЦФ
17
Zlatan Koščević
ЦФ
4-1-3-2
31
Маленица
21
Юришич
13
Туйя
26
34
6
Бабец
26
Дантас
39
14
9
34
3-2-1-3
44
14
Пунчец
44
32
7
Гржан
23
Нижич
7
9
18
Сантини
10
26
Дантас
21
21
26
Дантас
14
7
7
14
45
Перич
40
Квек
40
Квек
45
Перич
44
28
28
44
9
30
30
9
Остались в запасе
Осиек
Шибеник
32
Tin Sajko
ВР
20
Jan Hlapčić
ВР
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
11
Наил Омерович
ПЗ
98
Šimun Mikolčić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
27
Эрнани
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
25
Patrik Mohorović
ВР
2
Bruno Brajković
ЦЗ
3
A. Liu
ЦЗ
4
Josip Gačić
ЦЗ
11
Lovre Kulušić
ЦФ
7
Josip Majić
ЦФ
17
Zlatan Koščević
ЦФ
17
Zlatan Koščević
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Остались в запасе
32
Tin Sajko
ВР
20
Jan Hlapčić
ВР
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
11
Наил Омерович
ПЗ
98
Šimun Mikolčić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
27
Эрнани
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Остались в запасе
25
Patrik Mohorović
ВР
2
Bruno Brajković
ЦЗ
3
A. Liu
ЦЗ
4
Josip Gačić
ЦЗ
11
Lovre Kulušić
ЦФ
7
Josip Majić
ЦФ
17
Zlatan Koščević
ЦФ
17
Zlatan Koščević
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Статистика матча Осиек - Шибеник
1
4
Всего ударов по воротам
7
18
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
3
6
Нарушения
8
10
Офсайды
2
2
Количество передач
431
312
Сейвы
5
1
Точность передач %
80
72
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
3
12
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Динамо Загреб
- : -
06.12.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Осиек
0 : 1
25.10.2026
Рудеш
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Шибеник
0 : 1
25.05.2025
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
3 : 0
16.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Шибеник
0 : 1
10.05.2025
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вараждин
1 : 1
02.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Шибеник
0 : 0
28.04.2025
Горица
Информация о матче
Главный судья:
Ante Terzic, Croatia
Стадион:
Opus Arena, Osijek
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