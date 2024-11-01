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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Шибеник - Динамо Загреб
Шибеник - Динамо Загреб: обзор матча 01 ноября 2024
Шибеник
01.11.2024, пятница, 20:00
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
0 : 4
Завершен
Динамо Загреб
11'
П. Сучич
45+2'
С. Куленович (П)
49'
С. Куленович
85'
Н. Мбюкю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шибеник - Динамо Загреб
85'
ГОЛ! 0:4!
Н. Мбюкю
Пас отдал
Л. Качавенда
82'
Замена
Л. Стойкович
️️️️
П. Сучич
70'
Замена
Н. Мбюкю
️️️️
С. Куленович
69'
Замена
Х. Кордоба
️️️️
Д. Шпикич
Замена
I. Baković
️️️️
И. Сантини
59'
Замена
J. Majić
️️️️
M. Prekodravac
59'
49'
ГОЛ! 0:3!
С. Куленович
Пас отдал
Л. Качавенда
46'
Замена
Л. Качавенда
️️️️
А. Адеми
Замена
L. Kulušić
️️️️
I. Božić
46'
Замена
A. Kavelj
️️️️
I. Roca
46'
Желтая карточка
I. Božić
45'
+3
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 0:2!
С. Куленович
11'
ГОЛ! 0:1!
П. Сучич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шибеник
44
Antonio Đaković
ВР
4
Josip Gačić
ЦЗ
44
Моррисон Агьеманг
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
44
Marin Prekodravac
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
7
Шиме Гржан
ПЗ
7
Ognjen Bakić
ЦП
28
Ivan Roca
ЦП
9
Ivan Božić
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
8
Петар Сучич
ОП
45
Ариян Адеми
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
17
Сандро Куленович
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Шибеник
25
Patrik Mohorović
ВР
2
Bruno Brajković
ЦЗ
55
Duje Dujmović
ЦЗ
36
Ante Kavelj
ЦП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
77
Ivan Baković
ЦФ
11
Lovre Kulušić
ЦФ
7
Josip Majić
ЦФ
10
Ivan Laća
ЦФ
19
I. Delic
ЦФ
14
T. Kolega
ЦФ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
Динамо Загреб
44
Иван Филипович
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
10
Лука Стойкович
ЛВ
20
Мартин Батурина
ЦП
80
Лукас Качавенда
ЦП
6
Бранко Павич
ЦП
70
Хуан Кордоба
ЦФ
3-2-2-2
44
14
Пунчец
44
35
Жута
44
Агьеманг
7
Гржан
7
28
18
Сантини
9
4-1-2-1-2
24
Загорац
33
Ристовски
28
Теофил-Катерин
16
Торренте
26
Огивара
8
Сучич
45
Адеми
26
Рог
77
Шпикич
7
Пьяца
17
Куленович
28
36
36
28
18
Сантини
77
77
18
Сантини
9
11
11
9
44
7
7
44
45
Адеми
80
Качавенда
80
Качавенда
45
Адеми
17
Куленович
11
Мбюкю
11
Мбюкю
17
Куленович
8
Сучич
10
Стойкович
10
Стойкович
8
Сучич
77
Шпикич
70
Кордоба
70
Кордоба
77
Шпикич
Остались в запасе
Шибеник
Динамо Загреб
25
Patrik Mohorović
ВР
2
Bruno Brajković
ЦЗ
55
Duje Dujmović
ЦЗ
29
Яков-Антон Василь
ПВ
10
Ivan Laća
ЦФ
19
I. Delic
ЦФ
14
T. Kolega
ЦФ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
44
Иван Филипович
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
20
Мартин Батурина
ЦП
6
Бранко Павич
ЦП
11
Арбер Ходжа
ЛВ
Главный тренер
Анте Чачич
Остались в запасе
25
Patrik Mohorović
ВР
2
Bruno Brajković
ЦЗ
55
Duje Dujmović
ЦЗ
29
Яков-Антон Василь
ПВ
10
Ivan Laća
ЦФ
19
I. Delic
ЦФ
14
T. Kolega
ЦФ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
Остались в запасе
44
Иван Филипович
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
20
Мартин Батурина
ЦП
6
Бранко Павич
ЦП
11
Арбер Ходжа
ЛВ
Главный тренер
Марио Чаревич
Главный тренер
Анте Чачич
Статистика матча Шибеник - Динамо Загреб
1
Всего ударов по воротам
1
13
Удары в створ
0
6
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
1
5
Нарушения
16
14
Офсайды
1
0
Количество передач
357
515
Сейвы
2
0
Точность передач %
78
84
Удары мимо ворот
0
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
1
11
Удары из-за пределов штрафной
0
2
Матчи команд
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Шибеник
0 : 1
25.05.2025
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
3 : 0
16.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Шибеник
0 : 1
10.05.2025
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вараждин
1 : 1
02.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Шибеник
0 : 0
28.04.2025
Горица
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
0 : 0
29.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Информация о матче
Главный судья:
Zdenko Lovric, Croatia
Стадион:
Stadion Šubićevac, Šibenik
Посещаемость:
3017
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