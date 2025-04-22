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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Локомотива - Шибеник
Локомотива - Шибеник: обзор матча 22 апреля 2025
Локомотива
22.04.2025, вторник, 20:15
Хорватия. Футбольная лига, 31 тур
1 : 2
Завершен
Шибеник
26'
К. Андрич
6'
L. Kulušić
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотива - Шибеник
90'
+4
Замена
T. Kolega
️️️️
A. Kavelj
88'
Желтая карточка
O. Bakić
77'
Желтая карточка
Л. Квек
70'
Замена
I. Božić
️️️️
L. Kulušić
Замена
F. Krivak
️️️️
Р. Мудражия
68'
58'
Замена
С. Перич
️️️️
Л. Жута
ГОЛ! 1:1!
К. Андрич
Пас отдал
Р. Мудражия
26'
6'
ГОЛ! 0:1!
L. Kulušić
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотива
32
Luka Savatovic
ВР
3
Морено Живкович
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
13
Фран Карачич
ПЗ
6
Feta Fetai
ЦП
11
Silvio Goričan
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
5
Art Smakaj
ЦП
17
Комнен Андрич
ЦФ
30
Dušan Vuković
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Шибеник
44
Иван Филипович
ВР
44
Моррисон Агьеманг
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
32
Elvir Duraković
ЦЗ
7
Шиме Гржан
ПЗ
40
Ловро Квек
ОП
8
Икер Посо
ЦП
36
Ante Kavelj
ЦП
11
Lovre Kulušić
ЦФ
10
Ivan Laća
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Локомотива
19
Marko Vranjković
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
13
Mody Boune
ЦЗ
23
Fabijan Krivak
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
24
Ivan Katić
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
1
Krunoslav Hendija
ЦФ
21
Denis Bušnja
ЦФ
28
Ivan Canjuga
ЦФ
Шибеник
25
Patrik Mohorović
ВР
3
A. Liu
ЦЗ
45
Стефан Перич
ЦЗ
44
Marin Prekodravac
ЦЗ
7
Ognjen Bakić
ЦП
28
Ivan Roca
ЦП
70
Антонио Яколиш
ПВ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
9
Ivan Božić
ЦФ
7
Josip Majić
ЦФ
17
Zlatan Koščević
ЦФ
99
T. Kolega
ЦФ
4-4-2
32
3
Живкович
20
Колингер
30
13
Карачич
6
20
Мудражия
5
11
30
17
Андрич
4-1-2-3
44
Филипович
7
Гржан
35
Жута
32
44
Агьеманг
40
Квек
8
Посо
36
18
Сантини
10
11
20
Мудражия
23
23
20
Мудражия
35
Жута
45
Перич
45
Перич
35
Жута
11
9
9
11
36
99
99
36
Остались в запасе
Локомотива
Шибеник
19
Marko Vranjković
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
13
Mody Boune
ЦЗ
11
Mirko Sušak
ЦП
24
Ivan Katić
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
1
Krunoslav Hendija
ЦФ
21
Denis Bušnja
ЦФ
28
Ivan Canjuga
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
25
Patrik Mohorović
ВР
3
A. Liu
ЦЗ
44
Marin Prekodravac
ЦЗ
7
Ognjen Bakić
ЦП
28
Ivan Roca
ЦП
70
Антонио Яколиш
ПВ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
7
Josip Majić
ЦФ
17
Zlatan Koščević
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Остались в запасе
19
Marko Vranjković
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
13
Mody Boune
ЦЗ
11
Mirko Sušak
ЦП
24
Ivan Katić
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
1
Krunoslav Hendija
ЦФ
21
Denis Bušnja
ЦФ
28
Ivan Canjuga
ЦФ
Остались в запасе
25
Patrik Mohorović
ВР
3
A. Liu
ЦЗ
44
Marin Prekodravac
ЦЗ
7
Ognjen Bakić
ЦП
28
Ivan Roca
ЦП
70
Антонио Яколиш
ПВ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
7
Josip Majić
ЦФ
17
Zlatan Koščević
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Главный тренер
Марио Чаревич
Статистика матча Локомотива - Шибеник
2
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
8
Нарушения
11
14
Офсайды
2
1
Количество передач
381
342
Сейвы
6
1
Точность передач %
75
75
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
2
10
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Риека
- : -
07.12.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Локомотива
0 : 1
06.11.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Шибеник
0 : 1
25.05.2025
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
3 : 0
16.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Шибеник
0 : 1
10.05.2025
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вараждин
1 : 1
02.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Шибеник
0 : 0
28.04.2025
Горица
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Коларич
Стадион:
Kranjčevićeva, Zagreb
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2020.08.20 20:20
1
«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»
2024.02.17 13:39
«Рубин» интересуется хорватским вингером
2024.02.15 17:41
«Атлетико» объявил о переходе вратаря Грбича
2020.08.20 20:20
1
«Пари НН» работает над трансфером 23-летнего хорвата
2022.06.24 13:47
1
Товарищеский матч. «Спартак» обыграл «Шибеник» и одержал первую победу при Витории
2021.07.05 15:53
32
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