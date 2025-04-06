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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Шибеник - Осиек
Шибеник - Осиек: обзор матча 06 апреля 2025
Шибеник
06.04.2025, воскресенье, 19:45
Хорватия. Футбольная лига, 28 тур
4 : 1
Завершен
Осиек
21'
И. Сантини (П)
41'
Ш. Гржан
61'
И. Сантини
79'
Ш. Гржан
75'
Й. Мерсинай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шибеник - Осиек
Замена
T. Kolega
️️️️
Л. Жута
86'
Замена
J. Majić
️️️️
И. Сантини
86'
Замена
I. Roca
️️️️
A. Kavelj
86'
ГОЛ! 4:1!
Ш. Гржан
79'
77'
Замена
К. Адеми
️️️️
A. Jakupovic
77'
Замена
Эрнани
️️️️
Х. Бабец
75'
ГОЛ! 3:1!
Й. Мерсинай
Замена
L. Kulušić
️️️️
I. Božić
74'
Желтая карточка
С. Перич
62'
ГОЛ! 3:0!
И. Сантини
61'
Желтая карточка
И. Сантини
54'
46'
Замена
P. Lima
️️️️
Р. Гедес
ГОЛ! 2:0!
Ш. Гржан
41'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Сантини
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шибеник
44
Иван Филипович
ВР
45
Стефан Перич
ЦЗ
44
Моррисон Агьеманг
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
32
Elvir Duraković
ЦЗ
7
Шиме Гржан
ПЗ
7
Ognjen Bakić
ЦП
8
Икер Посо
ЦП
36
Ante Kavelj
ЦП
9
Ivan Božić
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Осиек
31
Марко Маленица
ВР
21
Роко Юришич
ЛЗ
15
Йон Мерсинай
ЦЗ
26
Luka Jelenić
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
11
Наил Омерович
ПЗ
6
Хрвойе Бабец
ОП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
39
Domagoj Bukvić
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
9
A. Jakupovic
ЦФ
Шибеник
44
Antonio Đaković
ВР
25
Patrik Mohorović
ВР
3
A. Liu
ЦЗ
44
Marin Prekodravac
ЦЗ
28
Ivan Roca
ЦП
70
Антонио Яколиш
ПВ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
99
T. Kolega
ЦФ
7
Josip Majić
ЦФ
11
Lovre Kulušić
ЦФ
10
Ivan Laća
ЦФ
Осиек
1
Mattia Del Favero
ВР
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
21
Pedro Lima
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
3-2-3-2
44
Филипович
44
Агьеманг
35
Жута
32
45
Перич
7
Гржан
7
8
Посо
36
18
Сантини
9
3-3-3-1
31
Маленица
42
Гедес
15
Мерсинай
26
11
Омерович
6
Бабец
21
Юришич
70
Пушич
39
98
9
36
28
28
36
35
Жута
99
99
35
Жута
18
Сантини
7
7
18
Сантини
9
11
11
9
42
Гедес
21
21
42
Гедес
9
9
Адеми
9
Адеми
9
6
Бабец
27
Эрнани
27
Эрнани
6
Бабец
Остались в запасе
Шибеник
Осиек
44
Antonio Đaković
ВР
25
Patrik Mohorović
ВР
3
A. Liu
ЦЗ
44
Marin Prekodravac
ЦЗ
70
Антонио Яколиш
ПВ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
10
Ivan Laća
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
1
Mattia Del Favero
ВР
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
Остались в запасе
44
Antonio Đaković
ВР
25
Patrik Mohorović
ВР
3
A. Liu
ЦЗ
44
Marin Prekodravac
ЦЗ
70
Антонио Яколиш
ПВ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
10
Ivan Laća
ЦФ
Остались в запасе
1
Mattia Del Favero
ВР
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
Главный тренер
Марио Чаревич
Статистика матча Шибеник - Осиек
2
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
5
Нарушения
17
13
Офсайды
1
1
Количество передач
268
408
Сейвы
0
2
Точность передач %
69
75
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Шибеник
0 : 1
25.05.2025
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
3 : 0
16.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Шибеник
0 : 1
10.05.2025
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вараждин
1 : 1
02.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Шибеник
0 : 0
28.04.2025
Горица
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Динамо Загреб
- : -
06.12.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Осиек
0 : 1
25.10.2026
Рудеш
Информация о матче
Главный судья:
Ante Terzic, Croatia
Стадион:
Stadion Šubićevac, Šibenik
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