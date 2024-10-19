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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Шибеник - Осиек
Шибеник - Осиек: обзор матча 19 октября 2024
Шибеник
19.10.2024, суббота, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
1 : 3
Завершен
Осиек
3'
И. Сантини
45+5'
A. Jakupovic
62'
L. Jelenić
81'
M. Soldo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шибеник - Осиек
88'
Замена
P. Lima
️️️️
M. Soldo
88'
Замена
К. Адеми
️️️️
A. Jakupovic
Замена
I. Baković
️️️️
I. Božić
82'
Замена
L. Kulušić
️️️️
T. Kolega
82'
81'
ГОЛ! 1:3!
M. Soldo
Пас отдал
П. Пушич
Замена
I. Delic
️️️️
И. Сантини
66'
Замена
Я. Василь
️️️️
J. Majić
66'
63'
Замена
П. Пушич
️️️️
Эрнани
62'
ГОЛ! 1:2!
L. Jelenić
Желтая карточка
J. Majić
48'
Замена
O. Bakić
️️️️
Ш. Гржан
46'
45'
+5
ГОЛ! 1:1!
A. Jakupovic
Пас отдал
M. Soldo
45'
+1
Желтая карточка
Р. Юришич
Желтая карточка
A. Đaković
45'
31'
Желтая карточка
E. Hasić
Желтая карточка
И. Сантини
25'
Желтая карточка
I. Roca
10'
ГОЛ! 1:0!
И. Сантини
Пас отдал
Л. Жута
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шибеник
44
Antonio Đaković
ВР
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
44
Моррисон Агьеманг
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
44
Marin Prekodravac
ЦЗ
7
Шиме Гржан
ПЗ
28
Ivan Roca
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
9
Ivan Božić
ЦФ
7
Josip Majić
ЦФ
14
T. Kolega
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Осиек
31
Марко Маленица
ВР
21
Роко Юришич
ЛЗ
33
Emin Hasić
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
26
Luka Jelenić
ЦЗ
11
Наил Омерович
ЦЗ
14
Marko Soldo
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
27
Эрнани
ЦФ
9
A. Jakupovic
ЦФ
7
Vedran Jugović
ЦФ
Шибеник
25
Patrik Mohorović
ВР
55
Duje Dujmović
ЦЗ
4
Josip Gačić
ЦЗ
7
Ognjen Bakić
ЦП
36
Ante Kavelj
ЦП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
77
Ivan Baković
ЦФ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
23
Carlos Torres
ЦФ
10
Ivan Laća
ЦФ
11
Lovre Kulušić
ЦФ
19
I. Delic
ЦФ
Осиек
26
Никола Чавлина
ВР
32
Tin Sajko
ВР
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
39
Domagoj Bukvić
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
21
Pedro Lima
ЦП
18
Niko Farkaš
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
3-2-1-4
44
44
Агьеманг
35
Жута
44
14
Пунчец
7
Гржан
28
18
Сантини
14
7
9
3-2-2-3
31
Маленица
13
Туйя
26
11
Омерович
33
21
Юришич
14
26
Дантас
7
9
27
Эрнани
7
Гржан
7
7
7
Гржан
7
29
Василь
29
Василь
7
9
77
77
9
14
11
11
14
18
Сантини
19
19
18
Сантини
14
21
21
14
27
Эрнани
70
Пушич
70
Пушич
27
Эрнани
9
9
Адеми
9
Адеми
9
Остались в запасе
Шибеник
Осиек
25
Patrik Mohorović
ВР
55
Duje Dujmović
ЦЗ
4
Josip Gačić
ЦЗ
36
Ante Kavelj
ЦП
30
Bruno Zdunić
ЦФ
23
Carlos Torres
ЦФ
10
Ivan Laća
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
26
Никола Чавлина
ВР
32
Tin Sajko
ВР
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
39
Domagoj Bukvić
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
18
Niko Farkaš
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
Остались в запасе
25
Patrik Mohorović
ВР
55
Duje Dujmović
ЦЗ
4
Josip Gačić
ЦЗ
36
Ante Kavelj
ЦП
30
Bruno Zdunić
ЦФ
23
Carlos Torres
ЦФ
10
Ivan Laća
ЦФ
Остались в запасе
26
Никола Чавлина
ВР
32
Tin Sajko
ВР
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
39
Domagoj Bukvić
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
18
Niko Farkaš
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
Главный тренер
Марио Чаревич
Статистика матча Шибеник - Осиек
4
2
Всего ударов по воротам
8
18
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
2
8
Нарушения
8
10
Офсайды
4
0
Количество передач
340
424
Сейвы
2
0
Точность передач %
67
76
Удары мимо ворот
5
10
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
12
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Шибеник
0 : 1
25.05.2025
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
3 : 0
16.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Шибеник
0 : 1
10.05.2025
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вараждин
1 : 1
02.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Шибеник
0 : 0
28.04.2025
Горица
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Динамо Загреб
- : -
06.12.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Осиек
0 : 1
25.10.2026
Рудеш
Информация о матче
Главный судья:
Игор Паяч
(Свети-Иван-Зелина)
Стадион:
Stadion Šubićevac, Šibenik
Посещаемость:
1100
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