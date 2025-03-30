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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Хайдук - Шибеник
Хайдук - Шибеник: обзор матча 30 марта 2025
Хайдук
30.03.2025, воскресенье, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Шибеник
59'
И. Ракитич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хайдук - Шибеник
88'
Замена
A. Liu
️️️️
O. Bakić
Замена
A. Kalik
️️️️
Н. Русин
82'
Замена
А. Саньянг
️️️️
М. Шего
82'
80'
Замена
А. Яколиш
️️️️
И. Посо
62'
Замена
M. Prekodravac
️️️️
L. Kulušić
ГОЛ! 1:0!
И. Ракитич
59'
57'
Красная карточка
Л. Квек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайдук
21
Dominik Prpić
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
14
Нико Сигур
ОП
10
Филип Кровинович
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
28
Роко Брайкович
ПВ
13
Ivan Lucic
ЦФ
31
Назарий Русин
ЦФ
11
Мишель Шего
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
26
Josip Elez
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Шибеник
44
Иван Филипович
ВР
44
Моррисон Агьеманг
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
32
Elvir Duraković
ЦЗ
7
Шиме Гржан
ПЗ
40
Ловро Квек
ОП
8
Икер Посо
ЦП
7
Ognjen Bakić
ЦП
36
Ante Kavelj
ЦП
11
Lovre Kulušić
ЦФ
10
Ivan Laća
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Хайдук
33
Тони Силич
ВР
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
29
Бранимир Млачич
ЦЗ
32
Шимун Хргович
ЦЗ
36
Marino Skelin
ЦЗ
43
Niko Đolonga
ЦЗ
20
Anthony Kalik
ЦП
21
Рокас Пукштас
ЦП
6
M. Capan
ЦП
7
Абдули Саньянг
ПВ
34
Bruno Durdov
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Шибеник
25
Patrik Mohorović
ВР
44
Antonio Đaković
ВР
3
A. Liu
ЦЗ
45
Стефан Перич
ЦЗ
44
Marin Prekodravac
ЦЗ
28
Ivan Roca
ЦП
70
Антонио Яколиш
ПВ
7
Josip Majić
ЦФ
9
Ivan Božić
ЦФ
17
Zlatan Koščević
ЦФ
99
T. Kolega
ЦФ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
2-1-2-1-5
21
5
Диалло
14
Сигур
10
Кровинович
11
Ракитич
28
Брайкович
31
Русин
26
10
Ливайя
11
Шего
13
4-1-3-2
44
Филипович
7
Гржан
35
Жута
32
44
Агьеманг
40
Квек
8
Посо
7
36
10
11
31
Русин
20
20
31
Русин
11
Шего
7
Саньянг
7
Саньянг
11
Шего
7
3
3
7
11
44
44
11
8
Посо
70
Яколиш
70
Яколиш
8
Посо
Остались в запасе
Хайдук
Шибеник
33
Тони Силич
ВР
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
29
Бранимир Млачич
ЦЗ
32
Шимун Хргович
ЦЗ
36
Marino Skelin
ЦЗ
43
Niko Đolonga
ЦЗ
21
Рокас Пукштас
ЦП
6
M. Capan
ЦП
34
Bruno Durdov
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
25
Patrik Mohorović
ВР
44
Antonio Đaković
ВР
45
Стефан Перич
ЦЗ
28
Ivan Roca
ЦП
7
Josip Majić
ЦФ
9
Ivan Božić
ЦФ
17
Zlatan Koščević
ЦФ
99
T. Kolega
ЦФ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Остались в запасе
33
Тони Силич
ВР
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
29
Бранимир Млачич
ЦЗ
32
Шимун Хргович
ЦЗ
36
Marino Skelin
ЦЗ
43
Niko Đolonga
ЦЗ
21
Рокас Пукштас
ЦП
6
M. Capan
ЦП
34
Bruno Durdov
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Остались в запасе
25
Patrik Mohorović
ВР
44
Antonio Đaković
ВР
45
Стефан Перич
ЦЗ
28
Ivan Roca
ЦП
7
Josip Majić
ЦФ
9
Ivan Božić
ЦФ
17
Zlatan Koščević
ЦФ
99
T. Kolega
ЦФ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Марио Чаревич
Статистика матча Хайдук - Шибеник
1
Всего ударов по воротам
16
4
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
11
0
Нарушения
11
15
Офсайды
1
1
Количество передач
612
280
Сейвы
0
4
Точность передач %
86
73
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
9
2
Матчи команд
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Славен Белупо
- : -
05.12.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Хайдук
4 : 1
29.11.2026
Рудеш
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Шибеник
0 : 1
25.05.2025
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
3 : 0
16.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Шибеник
0 : 1
10.05.2025
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вараждин
1 : 1
02.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Шибеник
0 : 0
28.04.2025
Горица
Информация о матче
Главный судья:
Ante Culina, Croatia
Стадион:
Полюд
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