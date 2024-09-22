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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Риека - Шибеник
Риека - Шибеник: обзор матча 22 сентября 2024
Риека
22.09.2024, воскресенье, 21:00
Хорватия. Футбольная лига, 7 тур
3 : 0
Завершен
Шибеник
2'
Т. Фрук
19'
К. Андрич
81'
N. Galešić
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Риека - Шибеник
Замена
Л. Селахи
️️️️
Д. Петрович
82'
ГОЛ! 3:0!
N. Galešić
81'
81'
Замена
M. Prekodravac
️️️️
A. Kavelj
81'
Замена
L. Kulušić
️️️️
Р. Пунчец
Замена
С. Перица
️️️️
К. Андрич
69'
61'
Замена
I. Delic
️️️️
Я. Василь
60'
Желтая карточка
С. Перич
46'
Замена
J. Majić
️️️️
T. Kolega
ГОЛ! 2:0!
К. Андрич
19'
ГОЛ! 1:0!
Т. Фрук
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
28
Иван Смольчич
ЦЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
87
Марко Пашалич
ЛВ
21
Деян Петрович
ЦП
10
Тони Фрук
ЦП
4
Нико Янкович
АП
17
Комнен Андрич
ЦФ
23
Мартин Зломислич
ЦФ
34
Младен Деветак
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Шибеник
44
Antonio Đaković
ВР
45
Стефан Перич
ЦЗ
44
Моррисон Агьеманг
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
7
Ognjen Bakić
ЦП
36
Ante Kavelj
ЦП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
23
Carlos Torres
ЦФ
9
Ivan Božić
ЦФ
14
T. Kolega
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Риека
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
3
Бруно Года
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
14
Амер Гояк
АП
18
Стипе Перица
ЦФ
20
Dominik Dogan
ЦФ
12
Josip Posavec
ЦФ
45
Анте Майсторович
ЦФ
Шибеник
25
Patrik Mohorović
ВР
2
Bruno Brajković
ЦЗ
4
Josip Gačić
ЦЗ
55
Duje Dujmović
ЦЗ
44
Marin Prekodravac
ЦЗ
28
Ivan Roca
ЦП
11
Lovre Kulušić
ЦФ
10
Ivan Laća
ЦФ
19
I. Delic
ЦФ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
7
Josip Majić
ЦФ
2-2-3-4
28
Смольчич
6
Радельич
21
Петрович
10
Фрук
87
Пашалич
4
Янкович
20
Рукавина
17
Андрич
15
34
Деветак
23
Зломислич
4-2-1-3
44
44
Агьеманг
14
Пунчец
35
Жута
45
Перич
7
36
29
Василь
14
9
23
21
Петрович
18
Селахи
18
Селахи
21
Петрович
17
Андрич
18
Перица
18
Перица
17
Андрич
36
44
44
36
14
Пунчец
11
11
14
Пунчец
29
Василь
19
19
29
Василь
14
7
7
14
Остались в запасе
Риека
Шибеник
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
3
Бруно Года
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
14
Амер Гояк
АП
20
Dominik Dogan
ЦФ
12
Josip Posavec
ЦФ
45
Анте Майсторович
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
25
Patrik Mohorović
ВР
2
Bruno Brajković
ЦЗ
4
Josip Gačić
ЦЗ
55
Duje Dujmović
ЦЗ
28
Ivan Roca
ЦП
10
Ivan Laća
ЦФ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Остались в запасе
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
3
Бруно Года
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
14
Амер Гояк
АП
20
Dominik Dogan
ЦФ
12
Josip Posavec
ЦФ
45
Анте Майсторович
ЦФ
Остались в запасе
25
Patrik Mohorović
ВР
2
Bruno Brajković
ЦЗ
4
Josip Gačić
ЦЗ
55
Duje Dujmović
ЦЗ
28
Ivan Roca
ЦП
10
Ivan Laća
ЦФ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Главный тренер
Марио Чаревич
Статистика матча Риека - Шибеник
1
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
16
9
Офсайды
1
1
Количество передач
417
429
Сейвы
2
4
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
6
1
Удары из-за пределов штрафной
12
5
Матчи команд
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Риека
- : -
03.12.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Шибеник
0 : 1
25.05.2025
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
3 : 0
16.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Шибеник
0 : 1
10.05.2025
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вараждин
1 : 1
02.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Шибеник
0 : 0
28.04.2025
Горица
Информация о матче
Главный судья:
Mario Zebec, Croatia
Стадион:
Ружевица
Посещаемость:
4431 из 8279 зрителей (53%)
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