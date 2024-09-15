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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Шибеник - Вараждин
Шибеник - Вараждин: обзор матча 15 сентября 2024
Шибеник
15.09.2024, воскресенье, 21:00
Хорватия. Футбольная лига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Вараждин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шибеник - Вараждин
86'
Замена
N. Tepšić
️️️️
M. Dabro
Замена
I. Delic
️️️️
И. Сантини
84'
Замена
I. Baković
️️️️
I. Božić
84'
Замена
M. Prekodravac
️️️️
A. Kavelj
84'
Замена
Я. Василь
️️️️
J. Majić
62'
61'
Замена
J. Poldrugač
️️️️
Д. Митровски
58'
Желтая карточка
M. Dabro
Желтая карточка
A. Kavelj
48'
Желтая карточка
И. Сантини
31'
11'
Желтая карточка
А. Латкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шибеник
44
Antonio Đaković
ВР
45
Стефан Перич
ЦЗ
44
Моррисон Агьеманг
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
7
Ognjen Bakić
ЦП
36
Ante Kavelj
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
9
Ivan Božić
ЦФ
7
Josip Majić
ЦФ
14
T. Kolega
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Вараждин
1
Oliver Zelenika
ВР
13
Ivan Nekić
ЦЗ
5
Ламин Ба
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
23
Фране Маглица
ПЗ
24
Mario Marina
ЦП
9
Leon Belcar
ЦП
10
Алекса Латкович
ЦП
20
Димитар Митровски
ПВ
11
Мишель Шего
ЦФ
7
Marko Dabro
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Шибеник
25
Patrik Mohorović
ВР
2
Bruno Brajković
ЦЗ
4
Josip Gačić
ЦЗ
44
Marin Prekodravac
ЦЗ
6
Joseph Iyendjock
ЦП
28
Ivan Roca
ЦП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
77
Ivan Baković
ЦФ
23
Carlos Torres
ЦФ
10
Ivan Laća
ЦФ
11
Lovre Kulušić
ЦФ
19
I. Delic
ЦФ
Вараждин
21
Josip Silić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
11
Jurica Poldrugač
ЦП
4
Luka Škaričić
ЦФ
2
Enes Alic
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
86
Niko Domjanić
ЦФ
4-2-4
44
45
Перич
14
Пунчец
35
Жута
44
Агьеманг
7
36
18
Сантини
14
7
9
4-3-1-2
1
23
Маглица
5
Ба
25
13
24
9
10
Латкович
20
Митровски
7
11
Шего
36
44
44
36
7
29
Василь
29
Василь
7
9
77
77
9
18
Сантини
19
19
18
Сантини
7
16
16
7
20
Митровски
11
11
20
Митровски
Остались в запасе
Шибеник
Вараждин
25
Patrik Mohorović
ВР
2
Bruno Brajković
ЦЗ
4
Josip Gačić
ЦЗ
6
Joseph Iyendjock
ЦП
28
Ivan Roca
ЦП
23
Carlos Torres
ЦФ
10
Ivan Laća
ЦФ
11
Lovre Kulušić
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
21
Josip Silić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
4
Luka Škaričić
ЦФ
2
Enes Alic
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
86
Niko Domjanić
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Остались в запасе
25
Patrik Mohorović
ВР
2
Bruno Brajković
ЦЗ
4
Josip Gačić
ЦЗ
6
Joseph Iyendjock
ЦП
28
Ivan Roca
ЦП
23
Carlos Torres
ЦФ
10
Ivan Laća
ЦФ
11
Lovre Kulušić
ЦФ
Остались в запасе
21
Josip Silić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
4
Luka Škaričić
ЦФ
2
Enes Alic
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
86
Niko Domjanić
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Главный тренер
Никола Сафарич
Статистика матча Шибеник - Вараждин
2
2
Всего ударов по воротам
5
8
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
14
17
Офсайды
2
3
Количество передач
334
415
Сейвы
4
0
Точность передач %
71
75
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
1
3
Матчи команд
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Шибеник
0 : 1
25.05.2025
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
3 : 0
16.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Шибеник
0 : 1
10.05.2025
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вараждин
1 : 1
02.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Шибеник
0 : 0
28.04.2025
Горица
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Вараждин
- : -
06.12.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Рудеш
0 : 2
21.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Информация о матче
Главный судья:
Ante Culina, Croatia
Стадион:
Stadion Šubićevac, Šibenik
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