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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Риека - Шибеник
Риека - Шибеник: обзор матча 07 марта 2025
Риека
07.03.2025, пятница, 20:00
Хорватия. Футбольная лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Шибеник
16'
Т. Фрук
39'
И. Сантини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Риека - Шибеник
90'
+2
Желтая карточка
И. Филипович
90'
Замена
С. Перич
️️️️
M. Prekodravac
Замена
Š. Butić
️️️️
М. Деветак
89'
86'
Вторая желтая
И. Посо
67'
Желтая карточка
И. Сантини
66'
Замена
I. Božić
️️️️
L. Kulušić
60'
Желтая карточка
И. Посо
Замена
Л. Менало
️️️️
B. Bogojević
54'
Замена
Д. Чоп
️️️️
А. Гояк
54'
39'
ГОЛ! 1:1!
И. Сантини
Пас отдал
Ш. Гржан
ГОЛ! 1:0!
Т. Фрук
Пас отдал
С. Радельич
16'
5'
Желтая карточка
Л. Жута
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
23
Мартин Зломислич
ВР
6
Степан Радельич
ЦЗ
25
Bruno Bogojević
ЦП
10
Тони Фрук
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
14
Амер Гояк
АП
4
Нико Янкович
АП
34
Младен Деветак
ЦФ
45
Анте Майсторович
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Шибеник
44
Иван Филипович
ВР
35
Леонард Жута
ЦЗ
44
Marin Prekodravac
ЦЗ
32
Elvir Duraković
ЦЗ
44
Моррисон Агьеманг
ЦЗ
7
Шиме Гржан
ПЗ
40
Ловро Квек
ОП
8
Икер Посо
ЦП
36
Ante Kavelj
ЦП
11
Lovre Kulušić
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Риека
99
Алекса Тодорович
ВР
21
Bruno Burčul
ЦЗ
55
Petar Raguž
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
2
Lovro Kitin
ЦЗ
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
3
Бруно Года
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
17
Лука Менало
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
20
Dominik Dogan
ЦФ
Шибеник
25
Patrik Mohorović
ВР
44
Antonio Đaković
ВР
3
A. Liu
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
45
Стефан Перич
ЦЗ
7
Ognjen Bakić
ЦП
28
Ivan Roca
ЦП
9
Ivan Božić
ЦФ
10
Ivan Laća
ЦФ
17
Zlatan Koščević
ЦФ
99
T. Kolega
ЦФ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
1-5-2-2
23
Зломислич
6
Радельич
10
Фрук
7
Джуара
21
Петрович
18
Селахи
25
4
Янкович
14
Гояк
45
Майсторович
34
Деветак
3-3-2-2
44
Филипович
44
32
44
Агьеманг
7
Гржан
40
Квек
35
Жута
8
Посо
36
18
Сантини
11
34
Деветак
27
27
34
Деветак
25
17
Менало
17
Менало
25
14
Гояк
9
Чоп
9
Чоп
14
Гояк
44
45
Перич
45
Перич
44
11
9
9
11
Остались в запасе
Риека
Шибеник
99
Алекса Тодорович
ВР
21
Bruno Burčul
ЦЗ
55
Petar Raguž
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
2
Lovro Kitin
ЦЗ
3
Бруно Года
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
20
Dominik Dogan
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
25
Patrik Mohorović
ВР
44
Antonio Đaković
ВР
3
A. Liu
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
7
Ognjen Bakić
ЦП
28
Ivan Roca
ЦП
10
Ivan Laća
ЦФ
17
Zlatan Koščević
ЦФ
99
T. Kolega
ЦФ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Остались в запасе
99
Алекса Тодорович
ВР
21
Bruno Burčul
ЦЗ
55
Petar Raguž
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
2
Lovro Kitin
ЦЗ
3
Бруно Года
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
20
Dominik Dogan
ЦФ
Остались в запасе
25
Patrik Mohorović
ВР
44
Antonio Đaković
ВР
3
A. Liu
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
7
Ognjen Bakić
ЦП
28
Ivan Roca
ЦП
10
Ivan Laća
ЦФ
17
Zlatan Koščević
ЦФ
99
T. Kolega
ЦФ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Главный тренер
Марио Чаревич
Статистика матча Риека - Шибеник
1
4
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
9
1
Нарушения
8
14
Офсайды
3
1
Количество передач
471
314
Сейвы
2
6
Точность передач %
81
67
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Риека
- : -
03.12.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Шибеник
0 : 1
25.05.2025
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
3 : 0
16.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Шибеник
0 : 1
10.05.2025
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вараждин
1 : 1
02.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Шибеник
0 : 0
28.04.2025
Горица
Информация о матче
Главный судья:
Игор Паяч
(Свети-Иван-Зелина)
Стадион:
Ружевица
Посещаемость:
5348 из 8279 зрителей (64%)
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