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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Шибеник - Локомотива
Шибеник - Локомотива: обзор матча 14 февраля 2025
Шибеник
14.02.2025, пятница, 20:00
Хорватия. Футбольная лига, 22 тур
1 : 2
Завершен
Локомотива
59'
С. Перич
52'
S. Goričan
72'
S. Goričan
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шибеник - Локомотива
90'
+1
Замена
M. Vranjković
️️️️
К. Андрич
84'
Желтая карточка
L. Sigali
Замена
L. Kulušić
️️️️
I. Božić
79'
72'
ГОЛ! 1:2!
S. Goričan
Замена
O. Bakić
️️️️
З. Нижич
68'
Желтая карточка
J. Majić
63'
ГОЛ! 1:1!
С. Перич
Пас отдал
З. Нижич
59'
Замена
J. Majić
️️️️
И. Посо
59'
52'
ГОЛ! 0:1!
S. Goričan
Желтая карточка
З. Нижич
51'
45'
+5
Желтая карточка
Ф. Карачич
31'
Желтая карточка
S. Goričan
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шибеник
44
Antonio Đaković
ВР
44
Моррисон Агьеманг
ЦЗ
32
Elvir Duraković
ЦЗ
44
Marin Prekodravac
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
7
Шиме Гржан
ПЗ
40
Ловро Квек
ОП
8
Икер Посо
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
9
Ivan Božić
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Локомотива
31
Zvonimir Šubarić
ВР
20
Денис Колингер
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
13
Фран Карачич
ПЗ
17
Марко Паяч
ЦП
5
Art Smakaj
ЦП
6
Feta Fetai
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
11
Silvio Goričan
ЦП
30
Dušan Vuković
ЦФ
17
Комнен Андрич
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Шибеник
25
Patrik Mohorović
ВР
45
Стефан Перич
ЦЗ
3
A. Liu
ЦЗ
36
Ante Kavelj
ЦП
28
Ivan Roca
ЦП
7
Ognjen Bakić
ЦП
11
Lovre Kulušić
ЦФ
10
Ivan Laća
ЦФ
7
Josip Majić
ЦФ
17
Zlatan Koščević
ЦФ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
Локомотива
3
Морено Живкович
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
11
Mirko Sušak
ЦП
24
Ivan Katić
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
6
Blaž Bošković
ЦП
3
Cheick Mbacke Diop
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
21
Denis Bušnja
ЦФ
1
Krunoslav Hendija
ЦФ
3-3-1-2
44
44
14
Пунчец
23
Нижич
32
40
Квек
7
Гржан
8
Посо
9
18
Сантини
3-5-2
31
13
Карачич
2
20
Колингер
17
Паяч
6
20
Мудражия
11
5
17
Андрич
30
23
Нижич
7
7
23
Нижич
9
11
11
9
8
Посо
7
7
8
Посо
17
Андрич
19
19
17
Андрич
Остались в запасе
Шибеник
Локомотива
25
Patrik Mohorović
ВР
45
Стефан Перич
ЦЗ
3
A. Liu
ЦЗ
36
Ante Kavelj
ЦП
28
Ivan Roca
ЦП
10
Ivan Laća
ЦФ
17
Zlatan Koščević
ЦФ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
3
Морено Живкович
ЦЗ
11
Mirko Sušak
ЦП
24
Ivan Katić
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
6
Blaž Bošković
ЦП
3
Cheick Mbacke Diop
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
21
Denis Bušnja
ЦФ
1
Krunoslav Hendija
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Остались в запасе
25
Patrik Mohorović
ВР
45
Стефан Перич
ЦЗ
3
A. Liu
ЦЗ
36
Ante Kavelj
ЦП
28
Ivan Roca
ЦП
10
Ivan Laća
ЦФ
17
Zlatan Koščević
ЦФ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
Остались в запасе
3
Морено Живкович
ЦЗ
11
Mirko Sušak
ЦП
24
Ivan Katić
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
6
Blaž Bošković
ЦП
3
Cheick Mbacke Diop
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
21
Denis Bušnja
ЦФ
1
Krunoslav Hendija
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Статистика матча Шибеник - Локомотива
2
3
Всего ударов по воротам
6
16
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
7
Нарушения
14
17
Офсайды
3
3
Количество передач
265
270
Сейвы
3
1
Точность передач %
55
62
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
5
12
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Матчи команд
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Шибеник
0 : 1
25.05.2025
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
3 : 0
16.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Шибеник
0 : 1
10.05.2025
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вараждин
1 : 1
02.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Шибеник
0 : 0
28.04.2025
Горица
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Риека
- : -
07.12.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Локомотива
0 : 1
06.11.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Коларич
Стадион:
Stadion Šubićevac, Šibenik
Посещаемость:
309
Новости команд
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2022.06.24 13:47
1
Товарищеский матч. «Спартак» обыграл «Шибеник» и одержал первую победу при Витории
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32
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2020.08.20 20:20
1
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2022.06.24 13:47
1
Товарищеский матч. «Спартак» обыграл «Шибеник» и одержал первую победу при Витории
2021.07.05 15:53
32
«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»
2024.02.17 13:39
«Рубин» интересуется хорватским вингером
2024.02.15 17:41
«Атлетико» объявил о переходе вратаря Грбича
2020.08.20 20:20
1
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