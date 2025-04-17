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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Шибеник - Динамо Загреб
Шибеник - Динамо Загреб: обзор матча 17 апреля 2025
Шибеник
17.04.2025, четверг, 19:00
Хорватия. Футбольная лига, 30 тур
0 : 4
Завершен
Динамо Загреб
14'
С. Куленович
48'
И. Сантини (АГ)
70'
С. Куленович
84'
В. Канга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шибеник - Динамо Загреб
84'
ГОЛ! 0:4!
В. Канга
78'
Замена
М. Рог
️️️️
П. Сучич
76'
Замена
Н. Мбюкю
️️️️
М. Пьяца
76'
Замена
В. Канга
️️️️
С. Куленович
76'
Замена
С. Мохаррами
️️️️
Б. Франьич
Замена
L. Kulušić
️️️️
И. Сантини
74'
70'
ГОЛ! 0:3!
С. Куленович
Пас отдал
Л. Качавенда
63'
Замена
Л. Качавенда
️️️️
Л. Стойкович
Замена
I. Roca
️️️️
И. Посо
63'
Замена
J. Majić
️️️️
A. Kavelj
62'
48'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
И. Сантини
Замена
I. Božić
️️️️
O. Bakić
46'
Замена
M. Prekodravac
️️️️
T. Kolega
46'
38'
Желтая карточка
Б. Франьич
14'
ГОЛ! 0:1!
С. Куленович
Пас отдал
Л. Стойкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шибеник
44
Иван Филипович
ВР
44
Моррисон Агьеманг
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
7
Шиме Гржан
ПЗ
40
Ловро Квек
ОП
7
Ognjen Bakić
ЦП
8
Икер Посо
ЦП
36
Ante Kavelj
ЦП
99
T. Kolega
ЦФ
10
Ivan Laća
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
33
Стефан Ристовски
(К)
ПЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
10
Лука Стойкович
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
8
Петар Сучич
ОП
27
Йосип Мишич
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
15
Niko Galešić
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Шибеник
44
Antonio Đaković
ВР
25
Patrik Mohorović
ВР
3
A. Liu
ЦЗ
44
Marin Prekodravac
ЦЗ
32
Elvir Duraković
ЦЗ
28
Ivan Roca
ЦП
70
Антонио Яколиш
ПВ
9
Ivan Božić
ЦФ
11
Lovre Kulušić
ЦФ
7
Josip Majić
ЦФ
17
Zlatan Koščević
ЦФ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
45
Ариян Адеми
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
80
Лукас Качавенда
АП
70
Хуан Кордоба
ПВ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
3-1-3-3
44
Филипович
44
Агьеманг
35
Жута
7
Гржан
40
Квек
7
8
Посо
36
18
Сантини
10
99
2-2-2-1-3
33
Невистич
18
Пьерр-Габриэль
33
Ристовски
4
Франьич
8
Сучич
27
Мишич
20
Батурина
10
Стойкович
17
Куленович
7
Пьяца
15
99
44
44
99
8
Посо
28
28
8
Посо
7
9
9
7
18
Сантини
11
11
18
Сантини
36
7
7
36
4
Франьич
18
Мохаррами
18
Мохаррами
4
Франьич
8
Сучич
26
Рог
26
Рог
8
Сучич
10
Стойкович
80
Качавенда
80
Качавенда
10
Стойкович
7
Пьяца
11
Мбюкю
11
Мбюкю
7
Пьяца
17
Куленович
9
Канга
9
Канга
17
Куленович
Остались в запасе
Шибеник
Динамо Загреб
44
Antonio Đaković
ВР
25
Patrik Mohorović
ВР
3
A. Liu
ЦЗ
32
Elvir Duraković
ЦЗ
70
Антонио Яколиш
ПВ
17
Zlatan Koščević
ЦФ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
24
Даниэль Загорац
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
45
Ариян Адеми
ЦП
11
Арбер Ходжа
ЛВ
70
Хуан Кордоба
ПВ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Остались в запасе
44
Antonio Đaković
ВР
25
Patrik Mohorović
ВР
3
A. Liu
ЦЗ
32
Elvir Duraković
ЦЗ
70
Антонио Яколиш
ПВ
17
Zlatan Koščević
ЦФ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
Остались в запасе
24
Даниэль Загорац
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
45
Ариян Адеми
ЦП
11
Арбер Ходжа
ЛВ
70
Хуан Кордоба
ПВ
Главный тренер
Марио Чаревич
Главный тренер
Марио Ковачевич
Статистика матча Шибеник - Динамо Загреб
1
Всего ударов по воротам
8
21
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
11
Нарушения
10
4
Офсайды
1
3
Количество передач
326
574
Сейвы
3
2
Точность передач %
73
85
Удары мимо ворот
5
10
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
2
11
Матчи команд
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Шибеник
0 : 1
25.05.2025
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
3 : 0
16.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Шибеник
0 : 1
10.05.2025
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вараждин
1 : 1
02.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Шибеник
0 : 0
28.04.2025
Горица
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Риека
- : -
03.12.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
0 : 3
29.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Информация о матче
Главный судья:
Игор Паяч
(Свети-Иван-Зелина)
Стадион:
Stadion Šubićevac, Šibenik
Посещаемость:
1991
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