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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Славен Белупо - Шибеник
Славен Белупо - Шибеник: обзор матча 11 апреля 2025
Славен Белупо
11.04.2025, пятница, 19:00
Хорватия. Футбольная лига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Шибеник
53'
I. Lepinjica
73'
D. Kovačić
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славен Белупо - Шибеник
90'
+1
Желтая карточка
O. Bakić
Желтая карточка
A. Bosec
87'
85'
Замена
А. Яколиш
️️️️
И. Сантини
Замена
M. Boras
️️️️
T. Božić
84'
ГОЛ! 2:0!
D. Kovačić
73'
Замена
M. Agbekpornu
️️️️
I. Lepinjica
68'
65'
Замена
L. Kulušić
️️️️
I. Božić
65'
Замена
J. Majić
️️️️
И. Посо
Замена
I. Dolček
️️️️
A. Liber
60'
ГОЛ! 1:0!
I. Lepinjica
Пас отдал
А. Гргич
53'
43'
Желтая карточка
И. Филипович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славен Белупо
25
Ivan Susak
ВР
8
Antonio Bosec
ЦЗ
35
L. Lucic
ЦЗ
6
Tomislav Božić
ЦЗ
21
L. Crepulja
ЦП
8
Adriano Jagušić
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
14
Adrian Liber
ЦФ
27
Ален Гргич
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Шибеник
44
Иван Филипович
ВР
44
Моррисон Агьеманг
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
32
Elvir Duraković
ЦЗ
7
Шиме Гржан
ПЗ
40
Ловро Квек
ОП
7
Ognjen Bakić
ЦП
8
Икер Посо
ЦП
36
Ante Kavelj
ЦП
9
Ivan Božić
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Славен Белупо
32
Ivan Čović
ВР
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
23
Marco Boras
ЦЗ
13
Marko Lešković
ЦЗ
3
Antonio Jakir
ЦП
14
Matej Šakota
ЦП
10
Михаил Каймаков
ЦП
22
Michael Agbekpornu
ЦП
24
Leon Bošnjak
ЦП
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
7
Ivan Dolček
ЦФ
Шибеник
25
Patrik Mohorović
ВР
44
Antonio Đaković
ВР
3
A. Liu
ЦЗ
44
Marin Prekodravac
ЦЗ
28
Ivan Roca
ЦП
70
Антонио Яколиш
ПВ
11
Lovre Kulušić
ЦФ
7
Josip Majić
ЦФ
17
Zlatan Koščević
ЦФ
99
T. Kolega
ЦФ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
10
Ivan Laća
ЦФ
3-3-4
25
8
35
6
21
8
23
14
4
90
Несторовски
27
Гргич
4-1-3-2
44
Филипович
7
Гржан
35
Жута
32
44
Агьеманг
40
Квек
7
8
Посо
36
18
Сантини
9
6
23
23
6
23
22
22
23
14
7
7
14
18
Сантини
70
Яколиш
70
Яколиш
18
Сантини
9
11
11
9
8
Посо
7
7
8
Посо
Остались в запасе
Славен Белупо
Шибеник
32
Ivan Čović
ВР
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
13
Marko Lešković
ЦЗ
3
Antonio Jakir
ЦП
14
Matej Šakota
ЦП
10
Михаил Каймаков
ЦП
24
Leon Bošnjak
ЦП
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
25
Patrik Mohorović
ВР
44
Antonio Đaković
ВР
3
A. Liu
ЦЗ
44
Marin Prekodravac
ЦЗ
28
Ivan Roca
ЦП
17
Zlatan Koščević
ЦФ
99
T. Kolega
ЦФ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
10
Ivan Laća
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Остались в запасе
32
Ivan Čović
ВР
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
13
Marko Lešković
ЦЗ
3
Antonio Jakir
ЦП
14
Matej Šakota
ЦП
10
Михаил Каймаков
ЦП
24
Leon Bošnjak
ЦП
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
Остались в запасе
25
Patrik Mohorović
ВР
44
Antonio Đaković
ВР
3
A. Liu
ЦЗ
44
Marin Prekodravac
ЦЗ
28
Ivan Roca
ЦП
17
Zlatan Koščević
ЦФ
99
T. Kolega
ЦФ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
10
Ivan Laća
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Главный тренер
Марио Чаревич
Статистика матча Славен Белупо - Шибеник
1
2
Всего ударов по воротам
9
0
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
2
Нарушения
7
8
Офсайды
1
1
Количество передач
264
134
Сейвы
0
3
Точность передач %
88
68
Удары мимо ворот
4
0
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
6
0
Удары из-за пределов штрафной
3
0
Матчи команд
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Славен Белупо
- : -
05.12.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Шибеник
0 : 1
25.05.2025
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
3 : 0
16.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Шибеник
0 : 1
10.05.2025
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вараждин
1 : 1
02.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Шибеник
0 : 0
28.04.2025
Горица
Информация о матче
Главный судья:
Zdenko Lovric, Croatia
Стадион:
Gradski stadion Ivan Kušek Apaš, Koprivnica
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