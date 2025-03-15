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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Шибеник - Истра 1961
Шибеник - Истра 1961: обзор матча 15 марта 2025
Шибеник
15.03.2025, суббота, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Истра 1961
17'
A. Kavelj
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шибеник - Истра 1961
Замена
I. Roca
️️️️
M. Prekodravac
69'
Желтая карточка
I. Božić
62'
Замена
I. Božić
️️️️
L. Kulušić
46'
Желтая карточка
И. Сантини
24'
ГОЛ! 1:0!
A. Kavelj
17'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шибеник
44
Иван Филипович
ВР
44
Моррисон Агьеманг
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
32
Elvir Duraković
ЦЗ
44
Marin Prekodravac
ЦЗ
7
Шиме Гржан
ПЗ
40
Ловро Квек
ОП
7
Ognjen Bakić
ЦП
36
Ante Kavelj
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
11
Lovre Kulušić
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Истра 1961
21
Lovro Majkić
ВР
25
Морис Валинчич
ЦЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
97
Адван Кадушич
ЦЗ
27
Ivan Ćalušić
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
8
Antonio Maurić
ЦП
21
Матео Лисица
ПВ
70
Salim Fago Lawal
ЦФ
57
Kristian Fućak
ЦФ
16
Вилле Коски
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Шибеник
44
Antonio Đaković
ВР
25
Patrik Mohorović
ВР
3
A. Liu
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
45
Стефан Перич
ЦЗ
28
Ivan Roca
ЦП
30
Bruno Zdunić
ЦФ
99
T. Kolega
ЦФ
17
Zlatan Koščević
ЦФ
7
Josip Majić
ЦФ
9
Ivan Božić
ЦФ
10
Ivan Laća
ЦФ
Истра 1961
12
Marko Juršić
ВР
1
Franko Kolić
ВР
21
Лука Богдан
ЦЗ
38
Raul Kumar
ЦЗ
66
Israel Ayuma
ЦП
36
Irfan Ramić
ЦП
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
3-3-2-2
44
Филипович
35
Жута
32
44
44
Агьеманг
40
Квек
7
Гржан
7
36
11
18
Сантини
3-3-1-3
21
25
Валинчич
15
Марешич
97
Кадушич
27
5
Радошевич
8
21
Лисица
16
Коски
57
70
44
28
28
44
11
9
9
11
Остались в запасе
Шибеник
Истра 1961
44
Antonio Đaković
ВР
25
Patrik Mohorović
ВР
3
A. Liu
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
45
Стефан Перич
ЦЗ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
99
T. Kolega
ЦФ
17
Zlatan Koščević
ЦФ
7
Josip Majić
ЦФ
10
Ivan Laća
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
12
Marko Juršić
ВР
1
Franko Kolić
ВР
21
Лука Богдан
ЦЗ
38
Raul Kumar
ЦЗ
66
Israel Ayuma
ЦП
36
Irfan Ramić
ЦП
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Остались в запасе
44
Antonio Đaković
ВР
25
Patrik Mohorović
ВР
3
A. Liu
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
45
Стефан Перич
ЦЗ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
99
T. Kolega
ЦФ
17
Zlatan Koščević
ЦФ
7
Josip Majić
ЦФ
10
Ivan Laća
ЦФ
Остались в запасе
12
Marko Juršić
ВР
1
Franko Kolić
ВР
21
Лука Богдан
ЦЗ
38
Raul Kumar
ЦЗ
66
Israel Ayuma
ЦП
36
Irfan Ramić
ЦП
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Шибеник - Истра 1961
2
Всего ударов по воротам
8
8
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
8
10
Офсайды
0
9
Количество передач
246
405
Сейвы
1
0
Точность передач %
57
75
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Матчи команд
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Шибеник
0 : 1
25.05.2025
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
3 : 0
16.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Шибеник
0 : 1
10.05.2025
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вараждин
1 : 1
02.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Шибеник
0 : 0
28.04.2025
Горица
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Рудеш
- : -
05.12.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Информация о матче
Главный судья:
Pejin, Tihomir, Croatia
Стадион:
Stadion Šubićevac, Šibenik
Новости команд
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Шибеник
Истра 1961
Российский футболист дебютировал в чемпионате Хорватии
31 августа
1
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
«Пари НН» работает над трансфером 23-летнего хорвата
2022.06.24 13:47
1
Сердеров: «Никогда не буду играть в России в командах ниже топ-8 РПЛ»
2021.08.24 09:36
17
Товарищеский матч. «Спартак» обыграл «Шибеник» и одержал первую победу при Витории
2021.07.05 15:53
32
«Пари НН» работает над трансфером 23-летнего хорвата
2022.06.24 13:47
1
Товарищеский матч. «Спартак» обыграл «Шибеник» и одержал первую победу при Витории
2021.07.05 15:53
32
Российский футболист дебютировал в чемпионате Хорватии
31 августа
1
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
Сердеров: «Никогда не буду играть в России в командах ниже топ-8 РПЛ»
2021.08.24 09:36
17
«Ротор» подписал Чондрича. Это единственный вратарь-легионер в клубах РПЛ
2020.08.29 10:50
3
Совладельцы «Спартака» не собираются покупать «Истру 1961»
2018.01.12 16:59
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