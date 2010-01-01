Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
3
4
7
9
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
36
18
11
7
48
21
27
65
36
19
8
9
69
41
28
65
36
17
12
7
49
34
15
63
36
11
16
9
28
24
4
49
36
13
9
14
42
45
-3
48
36
11
15
10
39
42
-3
48
36
11
9
16
46
52
-6
42
36
10
9
17
45
53
-8
39
36
9
10
17
29
51
-22
37
36
7
9
20
28
60
-32
30
Команда
2
3
4
5
8
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
13
3
2
44
14
30
42
18
12
4
2
31
14
17
40
18
11
5
2
33
9
24
38
18
8
8
2
17
10
7
32
18
8
6
4
19
21
-2
30
18
7
8
3
27
19
8
29
18
7
5
6
25
21
4
26
18
6
6
6
23
21
2
24
18
5
5
8
19
19
0
20
18
4
4
10
12
25
-13
16
Команда
1
3
7
8
9
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
7
6
5
15
12
3
27
18
6
5
7
25
27
-2
23
18
5
8
5
18
20
-2
23
18
6
4
8
17
24
-7
22
18
4
7
7
12
23
-11
19
18
5
4
9
26
34
-8
19
18
5
3
10
23
31
-8
18
18
3
8
7
11
14
-3
17
18
3
5
10
16
35
-19
14
18
1
4
13
10
30
-20
7
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире