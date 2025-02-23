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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Горица - Шибеник
Горица - Шибеник: обзор матча 23 февраля 2025
Горица
23.02.2025, воскресенье, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Шибеник
23'
А. Элези
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Горица - Шибеник
90'
+7
Желтая карточка
И. Сантини
Замена
V. Majstorović
️️️️
А. Элези
76'
Замена
A. Krešić
️️️️
Г. Сикошек
67'
Замена
М. Ндокит
️️️️
А. Паязити
67'
Вторая желтая
А. Эрцег
43'
ГОЛ! 1:0!
А. Элези
23'
Желтая карточка
А. Эрцег
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Горица
31
Ivan Banić
ВР
29
Slavko Bralic
ЦЗ
2
Крешимир Кризманич
ЦЗ
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
20
Агон Элези
ОП
4
Адрион Паязити
ЦП
13
Vito Čaić
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
5
Mateo Leš
ЦФ
50
Анте Эрцег
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Шибеник
44
Иван Филипович
ВР
44
Моррисон Агьеманг
ЦЗ
45
Стефан Перич
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
32
Elvir Duraković
ЦЗ
7
Шиме Гржан
ПЗ
40
Ловро Квек
ОП
8
Икер Посо
ЦП
7
Ognjen Bakić
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
9
Ivan Božić
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Горица
1
Карло Жигер
ВР
4
Matthew Steenvoorden
ЦЗ
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
30
Martin Slogar
ЦП
77
Valentino Majstorović
ЦП
20
Luka Vrzić
ЦФ
41
Anton Krešić
ЦФ
90
D. Stiglec
ЦФ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
18
Jurica Pršir
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
99
Medin Gashi
ЦФ
Шибеник
25
Patrik Mohorović
ВР
3
A. Liu
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
44
Marin Prekodravac
ЦЗ
28
Ivan Roca
ЦП
36
Ante Kavelj
ЦП
11
Lovre Kulušić
ЦФ
10
Ivan Laća
ЦФ
17
Zlatan Koščević
ЦФ
99
T. Kolega
ЦФ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
4-1-2-1-2
31
29
2
Кризманич
20
Сикошек
24
Миканович
20
Элези
4
Паязити
13
7
Халилович
50
Эрцег
5
3-3-2-2
44
Филипович
45
Перич
14
Пунчец
32
7
Гржан
40
Квек
44
Агьеманг
8
Посо
7
9
18
Сантини
20
Элези
77
77
20
Элези
20
Сикошек
41
41
20
Сикошек
4
Паязити
20
Ндокит
20
Ндокит
4
Паязити
Остались в запасе
Горица
Шибеник
1
Карло Жигер
ВР
4
Matthew Steenvoorden
ЦЗ
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
30
Martin Slogar
ЦП
20
Luka Vrzić
ЦФ
90
D. Stiglec
ЦФ
18
Jurica Pršir
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
99
Medin Gashi
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
25
Patrik Mohorović
ВР
3
A. Liu
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
44
Marin Prekodravac
ЦЗ
28
Ivan Roca
ЦП
36
Ante Kavelj
ЦП
11
Lovre Kulušić
ЦФ
10
Ivan Laća
ЦФ
17
Zlatan Koščević
ЦФ
99
T. Kolega
ЦФ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Остались в запасе
1
Карло Жигер
ВР
4
Matthew Steenvoorden
ЦЗ
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
30
Martin Slogar
ЦП
20
Luka Vrzić
ЦФ
90
D. Stiglec
ЦФ
18
Jurica Pršir
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
99
Medin Gashi
ЦФ
Остались в запасе
25
Patrik Mohorović
ВР
3
A. Liu
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
44
Marin Prekodravac
ЦЗ
28
Ivan Roca
ЦП
36
Ante Kavelj
ЦП
11
Lovre Kulušić
ЦФ
10
Ivan Laća
ЦФ
17
Zlatan Koščević
ЦФ
99
T. Kolega
ЦФ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Главный тренер
Марио Чаревич
Статистика матча Горица - Шибеник
1
1
1
Всего ударов по воротам
5
14
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
9
Нарушения
11
16
Офсайды
1
2
Количество передач
212
421
Сейвы
5
1
Точность передач %
69
83
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
0
4
Матчи команд
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Вараждин
- : -
06.12.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
0 : 3
29.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Шибеник
0 : 1
25.05.2025
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
3 : 0
16.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Шибеник
0 : 1
10.05.2025
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вараждин
1 : 1
02.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Шибеник
0 : 0
28.04.2025
Горица
Информация о матче
Главный судья:
Ante Terzic, Croatia
Стадион:
Gradski stadion Velika Gorica, Velika Gorica
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