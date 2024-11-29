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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Вараждин - Шибеник
Вараждин - Шибеник: обзор матча 29 ноября 2024
Вараждин
29.11.2024, пятница, 20:00
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Шибеник
6'
M. Dabro
82'
L. Kulušić
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вараждин - Шибеник
Замена
N. Tepšić
️️️️
A. Boršić
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
L. Kulušić
82'
ГОЛ! 1:1!
L. Kulušić
Пас отдал
M. Prekodravac
80'
Замена
I. Delic
️️️️
И. Сантини
77'
Желтая карточка
И. Посо
72'
Замена
L. Kulušić
️️️️
O. Bakić
Замена
J. Poldrugač
️️️️
M. Dabro
62'
62'
Замена
И. Посо
️️️️
J. Majić
59'
Желтая карточка
И. Сантини
46'
Замена
B. Zdunić
️️️️
Ш. Гржан
46'
Замена
M. Prekodravac
️️️️
I. Roca
40'
Желтая карточка
Л. Жута
33'
Желтая карточка
Р. Пунчец
Желтая карточка
M. Marina
18'
ГОЛ! 1:0!
M. Dabro
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вараждин
1
Oliver Zelenika
ВР
13
Ivan Nekić
ЦЗ
5
Ламин Ба
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
23
Фране Маглица
ПЗ
9
Leon Belcar
ЦП
24
Mario Marina
ЦП
20
Димитар Митровски
ПВ
7
Marko Dabro
ЦФ
22
Luka Mamić
ЦФ
11
Мишель Шего
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Шибеник
44
Antonio Đaković
ВР
45
Стефан Перич
ЦЗ
44
Моррисон Агьеманг
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
7
Шиме Гржан
ПЗ
28
Ivan Roca
ЦП
7
Ognjen Bakić
ЦП
7
Josip Majić
ЦФ
14
T. Kolega
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Вараждин
21
Josip Silić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
10
Алекса Латкович
ЦП
11
Jurica Poldrugač
ЦП
86
Niko Domjanić
ЦФ
4
Luka Škaričić
ЦФ
2
Enes Alic
ЦФ
Шибеник
25
Patrik Mohorović
ВР
4
Josip Gačić
ЦЗ
55
Duje Dujmović
ЦЗ
44
Marin Prekodravac
ЦЗ
8
Икер Посо
ЦП
36
Ante Kavelj
ЦП
19
I. Delic
ЦФ
11
Lovre Kulušić
ЦФ
10
Ivan Laća
ЦФ
23
Carlos Torres
ЦФ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
4-2-1-3
1
13
5
Ба
25
23
Маглица
9
24
20
Митровски
11
Шего
22
7
3-2-2-3
44
44
Агьеманг
14
Пунчец
35
Жута
7
Гржан
45
Перич
28
7
18
Сантини
14
7
25
16
16
25
7
11
11
7
28
44
44
28
7
8
Посо
8
Посо
7
18
Сантини
19
19
18
Сантини
7
11
11
7
7
Гржан
30
30
7
Гржан
Остались в запасе
Вараждин
Шибеник
21
Josip Silić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
10
Алекса Латкович
ЦП
86
Niko Domjanić
ЦФ
4
Luka Škaričić
ЦФ
2
Enes Alic
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
25
Patrik Mohorović
ВР
4
Josip Gačić
ЦЗ
55
Duje Dujmović
ЦЗ
36
Ante Kavelj
ЦП
10
Ivan Laća
ЦФ
23
Carlos Torres
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Остались в запасе
21
Josip Silić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
10
Алекса Латкович
ЦП
86
Niko Domjanić
ЦФ
4
Luka Škaričić
ЦФ
2
Enes Alic
ЦФ
Остались в запасе
25
Patrik Mohorović
ВР
4
Josip Gačić
ЦЗ
55
Duje Dujmović
ЦЗ
36
Ante Kavelj
ЦП
10
Ivan Laća
ЦФ
23
Carlos Torres
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Главный тренер
Марио Чаревич
Статистика матча Вараждин - Шибеник
1
5
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
3
2
Нарушения
15
13
Офсайды
4
5
Количество передач
470
335
Сейвы
1
4
Точность передач %
82
74
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Вараждин
- : -
06.12.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Рудеш
0 : 2
21.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Шибеник
0 : 1
25.05.2025
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
3 : 0
16.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Шибеник
0 : 1
10.05.2025
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вараждин
1 : 1
02.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Шибеник
0 : 0
28.04.2025
Горица
Информация о матче
Главный судья:
Ante Terzic, Croatia
Стадион:
Stadion Varteks, Varaždin
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