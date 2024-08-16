Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Динамо Загреб - Шибеник
Динамо Загреб - Шибеник: обзор матча 16 августа 2024
Динамо Загреб
16.08.2024, пятница, 22:00
Хорватия. Футбольная лига, 3 тур
3 : 0
Завершен
Шибеник
6'
С. Ристовски
19'
Д. Шпикич
56'
С. Куленович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Загреб - Шибеник
85'
Желтая карточка
С. Перич
Желтая карточка
С. Ммае
84'
75'
Замена
B. Zdunić
️️️️
I. Delic
75'
Замена
Я. Василь
️️️️
J. Majić
Замена
️️️️
Б. Петкович
62'
Замена
П. Сучич
️️️️
М. Батурина
62'
62'
Замена
M. Prekodravac
️️️️
I. Roca
ГОЛ! 3:0!
С. Куленович
Пас отдал
Б. Петкович
56'
Замена
Х. Кордоба
️️️️
Д. Шпикич
46'
Замена
Т. Огивара
️️️️
А. Ходжа
46'
42'
Желтая карточка
Р. Пунчец
Замена
М. Рог
️️️️
А. Адеми
41'
38'
Желтая карточка
O. Bakić
Желтая карточка
А. Адеми
34'
ГОЛ! 2:0!
Д. Шпикич
Пас отдал
А. Адеми
19'
ГОЛ! 1:0!
С. Ристовски
Пас отдал
Б. Петкович
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
45
Ариян Адеми
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
27
Йосип Мишич
ЦП
17
Сандро Куленович
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Шибеник
44
Antonio Đaković
ВР
44
Моррисон Агьеманг
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
45
Стефан Перич
ЦЗ
28
Ivan Roca
ЦП
7
Ognjen Bakić
ЦП
7
Josip Majić
ЦФ
9
Ivan Božić
ЦФ
23
Carlos Torres
ЦФ
14
T. Kolega
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Динамо Загреб
44
Иван Филипович
ВР
24
Даниэль Загорац
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
8
Петар Сучич
ОП
26
Марко Рог
ЦП
6
Бранко Павич
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
70
Хуан Кордоба
ЦФ
Шибеник
25
Patrik Mohorović
ВР
55
Duje Dujmović
ЦЗ
44
Marin Prekodravac
ЦЗ
4
Josip Gačić
ЦЗ
2
Bruno Brajković
ЦЗ
6
Joseph Iyendjock
ЦП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
10
Ivan Laća
ЦФ
19
I. Delic
ЦФ
77
Ivan Baković
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
3-3-2-2
33
Невистич
6
Бернауэр
3
Ммае
33
Ристовски
45
Адеми
20
Батурина
27
Мишич
11
Ходжа
77
Шпикич
9
Петкович
17
Куленович
4-2-4
44
35
Жута
14
Пунчец
45
Перич
44
Агьеманг
28
7
14
23
9
7
11
Ходжа
26
Огивара
26
Огивара
11
Ходжа
20
Батурина
8
Сучич
8
Сучич
20
Батурина
45
Адеми
26
Рог
26
Рог
45
Адеми
77
Шпикич
70
Кордоба
70
Кордоба
77
Шпикич
28
44
44
28
7
29
Василь
29
Василь
7
19
19
30
30
Остались в запасе
Динамо Загреб
Шибеник
44
Иван Филипович
ВР
24
Даниэль Загорац
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
6
Бранко Павич
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
Главный тренер
Анте Чачич
25
Patrik Mohorović
ВР
55
Duje Dujmović
ЦЗ
4
Josip Gačić
ЦЗ
2
Bruno Brajković
ЦЗ
6
Joseph Iyendjock
ЦП
10
Ivan Laća
ЦФ
77
Ivan Baković
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Остались в запасе
44
Иван Филипович
ВР
24
Даниэль Загорац
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
6
Бранко Павич
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
Остались в запасе
25
Patrik Mohorović
ВР
55
Duje Dujmović
ЦЗ
4
Josip Gačić
ЦЗ
2
Bruno Brajković
ЦЗ
6
Joseph Iyendjock
ЦП
10
Ivan Laća
ЦФ
77
Ivan Baković
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Главный тренер
Марио Чаревич
Статистика матча Динамо Загреб - Шибеник
2
3
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
0
Нарушения
15
12
Офсайды
1
0
Количество передач
674
283
Сейвы
2
2
Точность передач %
91
78
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
8
1
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
- : -
29.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Шибеник
0 : 1
25.05.2025
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
3 : 0
16.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Шибеник
0 : 1
10.05.2025
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вараждин
1 : 1
02.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Шибеник
0 : 0
28.04.2025
Горица
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Бель
Стадион:
Максимир
Новости команд
Все
Динамо Загреб
Шибеник
Российский хавбек вернулся со скамейки «Динамо Загреб» на поле впервые за 7 матчей
27 ноября
«Динамо Загреб» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «Байера» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Российский хавбек вернулся со скамейки «Динамо Загреб» на поле впервые за 7 матчей
27 ноября
«Динамо Загреб» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «Байера» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Пари НН» работает над трансфером 23-летнего хорвата
2022.06.24 13:47
1
Товарищеский матч. «Спартак» обыграл «Шибеник» и одержал первую победу при Витории
2021.07.05 15:53
32
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+