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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Шибеник - Риека
Шибеник - Риека: обзор матча 08 декабря 2024
Шибеник
08.12.2024, воскресенье, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Риека
19'
М. Деветак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шибеник - Риека
Желтая карточка
A. Đaković
90'
+10
Замена
B. Zdunić
️️️️
I. Božić
86'
Замена
L. Kulušić
️️️️
J. Majić
71'
69'
Замена
D. Dogan
️️️️
Т. Фрук
69'
Замена
B. Bogojević
️️️️
Н. Джуара
Желтая карточка
O. Bakić
57'
51'
Желтая карточка
Т. Фрук
Желтая карточка
J. Majić
49'
Замена
Ш. Гржан
️️️️
T. Kolega
46'
Замена
A. Kavelj
️️️️
I. Roca
46'
19'
ГОЛ! 0:1!
М. Деветак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шибеник
44
Antonio Đaković
ВР
45
Стефан Перич
ЦЗ
44
Моррисон Агьеманг
ЦЗ
4
Josip Gačić
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
28
Ivan Roca
ЦП
7
Ognjen Bakić
ЦП
99
T. Kolega
ЦФ
7
Josip Majić
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
9
Ivan Božić
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Риека
23
Мартин Зломислич
ВР
28
Иван Смольчич
ЦЗ
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
21
Деян Петрович
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
10
Тони Фрук
ЦП
14
Амер Гояк
АП
4
Нико Янкович
АП
45
Анте Майсторович
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
34
Младен Деветак
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Шибеник
25
Patrik Mohorović
ВР
55
Duje Dujmović
ЦЗ
44
Marin Prekodravac
ЦЗ
7
Шиме Гржан
ПЗ
6
Joseph Iyendjock
ЦП
36
Ante Kavelj
ЦП
8
Икер Посо
ЦП
30
Bruno Zdunić
ЦФ
11
Lovre Kulušić
ЦФ
10
Ivan Laća
ЦФ
19
I. Delic
ЦФ
23
Carlos Torres
ЦФ
Риека
12
Domagoj Ivan Maric
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
21
Bruno Burčul
ЦЗ
87
Марко Пашалич
ЛВ
3
Бруно Года
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
20
Dominik Dogan
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
4-2-4
44
45
Перич
4
35
Жута
44
Агьеманг
28
7
99
9
18
Сантини
7
1-3-3-3
23
Зломислич
28
Смольчич
21
Петрович
7
Джуара
10
Фрук
14
Гояк
4
Янкович
20
Рукавина
34
Деветак
15
45
Майсторович
99
7
Гржан
7
Гржан
99
28
36
36
28
9
30
30
9
7
11
11
7
7
Джуара
25
25
7
Джуара
10
Фрук
20
20
10
Фрук
Остались в запасе
Шибеник
Риека
25
Patrik Mohorović
ВР
55
Duje Dujmović
ЦЗ
44
Marin Prekodravac
ЦЗ
6
Joseph Iyendjock
ЦП
8
Икер Посо
ЦП
10
Ivan Laća
ЦФ
19
I. Delic
ЦФ
23
Carlos Torres
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
12
Domagoj Ivan Maric
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
21
Bruno Burčul
ЦЗ
3
Бруно Года
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
87
Марко Пашалич
ЛВ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Остались в запасе
25
Patrik Mohorović
ВР
55
Duje Dujmović
ЦЗ
44
Marin Prekodravac
ЦЗ
6
Joseph Iyendjock
ЦП
8
Икер Посо
ЦП
10
Ivan Laća
ЦФ
19
I. Delic
ЦФ
23
Carlos Torres
ЦФ
Остались в запасе
12
Domagoj Ivan Maric
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
21
Bruno Burčul
ЦЗ
3
Бруно Года
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
87
Марко Пашалич
ЛВ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча Шибеник - Риека
3
1
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
22
9
Офсайды
3
2
Количество передач
357
348
Сейвы
3
1
Точность передач %
61
62
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Шибеник
0 : 1
25.05.2025
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
3 : 0
16.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Шибеник
0 : 1
10.05.2025
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вараждин
1 : 1
02.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Шибеник
0 : 0
28.04.2025
Горица
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Риека
- : -
03.12.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Коларич
Стадион:
Stadion Šubićevac, Šibenik
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