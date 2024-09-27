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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Шибеник - Истра 1961
Шибеник - Истра 1961: обзор матча 27 сентября 2024
Шибеник
27.09.2024, пятница, 19:00
Хорватия. Футбольная лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Истра 1961
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шибеник - Истра 1961
90'
+6
Замена
A. Ferro
️️️️
М. Хайстер
90'
+5
Замена
Г. Гагуа
️️️️
М. Вук
90'
+2
Желтая карточка
В. Коски
Желтая карточка
И. Сантини
85'
71'
Желтая карточка
М. Вук
Замена
I. Roca
️️️️
A. Kavelj
67'
Замена
I. Delic
️️️️
Я. Василь
57'
Замена
J. Majić
️️️️
L. Kulušić
56'
38'
Вторая желтая
S. Blagojević
15'
Желтая карточка
S. Blagojević
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шибеник
44
Antonio Đaković
ВР
45
Стефан Перич
ЦЗ
44
Моррисон Агьеманг
ЦЗ
55
Duje Dujmović
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
7
Ognjen Bakić
ЦП
36
Ante Kavelj
ЦП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
11
Lovre Kulušić
ЦФ
9
Ivan Božić
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Истра 1961
21
Lovro Majkić
ВР
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
25
Морис Валинчич
ЦЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
7
Матей Вук
ЛВ
8
Antonio Maurić
ЦП
7
Slavko Blagojević
ЦП
21
Матео Лисица
ПВ
16
Вилле Коски
ЦФ
27
Беятт Лекуэйри
ЦФ
70
Salim Fago Lawal
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Шибеник
25
Patrik Mohorović
ВР
2
Bruno Brajković
ЦЗ
44
Marin Prekodravac
ЦЗ
6
Joseph Iyendjock
ЦП
28
Ivan Roca
ЦП
7
Josip Majić
ЦФ
10
Ivan Laća
ЦФ
10
Lucas Falcao
ЦФ
19
I. Delic
ЦФ
14
T. Kolega
ЦФ
23
Carlos Torres
ЦФ
Истра 1961
1
Marijan Ćorić
ВР
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
21
Лука Богдан
ЦЗ
4
Юрий Йову
ЦЗ
4
Andres Ferro
ЦЗ
2
Jovan Ivanisevic
ЦП
41
Marin Žgomba
ЦП
36
Irfan Ramić
ЦП
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
9
Elias Filet
ЦФ
4-2-1-3
44
45
Перич
55
35
Жута
44
Агьеманг
7
36
29
Василь
18
Сантини
9
11
3-2-2-3
21
2
Хайстер
25
Валинчич
15
Марешич
8
7
21
Лисица
7
Вук
70
27
Лекуэйри
16
Коски
36
28
28
36
11
7
7
11
29
Василь
19
19
29
Василь
2
Хайстер
4
4
2
Хайстер
7
Вук
29
Гагуа
29
Гагуа
7
Вук
Остались в запасе
Шибеник
Истра 1961
25
Patrik Mohorović
ВР
2
Bruno Brajković
ЦЗ
44
Marin Prekodravac
ЦЗ
6
Joseph Iyendjock
ЦП
10
Ivan Laća
ЦФ
10
Lucas Falcao
ЦФ
14
T. Kolega
ЦФ
23
Carlos Torres
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
1
Marijan Ćorić
ВР
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
21
Лука Богдан
ЦЗ
4
Юрий Йову
ЦЗ
2
Jovan Ivanisevic
ЦП
41
Marin Žgomba
ЦП
36
Irfan Ramić
ЦП
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
9
Elias Filet
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Остались в запасе
25
Patrik Mohorović
ВР
2
Bruno Brajković
ЦЗ
44
Marin Prekodravac
ЦЗ
6
Joseph Iyendjock
ЦП
10
Ivan Laća
ЦФ
10
Lucas Falcao
ЦФ
14
T. Kolega
ЦФ
23
Carlos Torres
ЦФ
Остались в запасе
1
Marijan Ćorić
ВР
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
21
Лука Богдан
ЦЗ
4
Юрий Йову
ЦЗ
2
Jovan Ivanisevic
ЦП
41
Marin Žgomba
ЦП
36
Irfan Ramić
ЦП
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
9
Elias Filet
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Шибеник - Истра 1961
1
1
3
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
14
20
Офсайды
1
1
Количество передач
454
224
Сейвы
2
2
Точность передач %
80
64
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Шибеник
0 : 1
25.05.2025
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
3 : 0
16.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Шибеник
0 : 1
10.05.2025
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вараждин
1 : 1
02.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Шибеник
0 : 0
28.04.2025
Горица
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Рудеш
- : -
05.12.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Информация о матче
Главный судья:
Tihomir Pejin, Croatia
Стадион:
Stadion Šubićevac, Šibenik
Посещаемость:
2004
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Российский футболист дебютировал в чемпионате Хорватии
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1
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2022.06.24 13:47
1
Товарищеский матч. «Спартак» обыграл «Шибеник» и одержал первую победу при Витории
2021.07.05 15:53
32
Российский футболист дебютировал в чемпионате Хорватии
31 августа
1
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
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