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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Истра 1961 - Шибеник
Истра 1961 - Шибеник: обзор матча 14 декабря 2024
Истра 1961
14.12.2024, суббота, 19:30
Хорватия. Футбольная лига, 17 тур
3 : 3
Завершен
Шибеник
7'
Б. Лекуэйри
58'
И. Сантини (АГ)
20'
Ш. Гржан
29'
С. Перич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истра 1961 - Шибеник
Красная карточка
А. Кадушич
90'
+1
88'
Замена
B. Zdunić
️️️️
I. Božić
78'
Желтая карточка
I. Božić
Желтая карточка
Д. Марешич
74'
74'
Замена
I. Roca
️️️️
M. Prekodravac
Замена
A. Maurić
️️️️
Д. Марешич
74'
71'
Замена
L. Kulušić
️️️️
И. Сантини
Желтая карточка
В. Коски
67'
Замена
А. Кадушич
️️️️
М. Лисица
62'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
И. Сантини
58'
45'
+1
Желтая карточка
L. Mišević
32'
Желтая карточка
Ш. Гржан
29'
ГОЛ! 1:2!
С. Перич
Пас отдал
И. Сантини
20'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Гржан
Пас отдал
I. Božić
18'
Желтая карточка
И. Посо
Желтая карточка
S. Blagojević
10'
ГОЛ! 1:0!
Б. Лекуэйри
7'
3'
Желтая карточка
M. Prekodravac
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истра 1961
1
Marijan Ćorić
ВР
25
Морис Валинчич
ЦЗ
4
Юрий Йову
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
7
Slavko Blagojević
ЦП
21
Матео Лисица
ПВ
16
Вилле Коски
ЦФ
27
Беятт Лекуэйри
ЦФ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
70
Salim Fago Lawal
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Шибеник
25
Patrik Mohorović
ВР
45
Стефан Перич
ЦЗ
44
Моррисон Агьеманг
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
44
Marin Prekodravac
ЦЗ
7
Шиме Гржан
ПЗ
36
Ante Kavelj
ЦП
8
Икер Посо
ЦП
99
T. Kolega
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
9
Ivan Božić
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Истра 1961
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
97
Адван Кадушич
ЦЗ
4
Andres Ferro
ЦЗ
77
Стефан Келлер
ЦЗ
21
Лука Богдан
ЦЗ
7
Матей Вук
ЛВ
2
Jovan Ivanisevic
ЦП
8
Antonio Maurić
ЦП
36
Irfan Ramić
ЦП
9
Elias Filet
ЦФ
10
Mario Čuić
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
Шибеник
12
Luigi Mišević
ВР
55
Duje Dujmović
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
6
Joseph Iyendjock
ЦП
28
Ivan Roca
ЦП
11
Lovre Kulušić
ЦФ
10
Ivan Laća
ЦФ
23
Carlos Torres
ЦФ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
4-1-1-4
1
25
Валинчич
2
Хайстер
15
Марешич
4
Йову
7
21
Лисица
16
Коски
70
29
Гагуа
27
Лекуэйри
3-2-2-3
25
44
Агьеманг
14
Пунчец
44
7
Гржан
45
Перич
36
8
Посо
9
18
Сантини
99
21
Лисица
97
Кадушич
97
Кадушич
21
Лисица
15
Марешич
8
8
15
Марешич
44
28
28
44
18
Сантини
11
11
18
Сантини
9
30
30
9
Остались в запасе
Истра 1961
Шибеник
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
4
Andres Ferro
ЦЗ
77
Стефан Келлер
ЦЗ
21
Лука Богдан
ЦЗ
2
Jovan Ivanisevic
ЦП
36
Irfan Ramić
ЦП
7
Матей Вук
ЛВ
9
Elias Filet
ЦФ
10
Mario Čuić
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
12
Luigi Mišević
ВР
55
Duje Dujmović
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
6
Joseph Iyendjock
ЦП
10
Ivan Laća
ЦФ
23
Carlos Torres
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Остались в запасе
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
4
Andres Ferro
ЦЗ
77
Стефан Келлер
ЦЗ
21
Лука Богдан
ЦЗ
2
Jovan Ivanisevic
ЦП
36
Irfan Ramić
ЦП
7
Матей Вук
ЛВ
9
Elias Filet
ЦФ
10
Mario Čuić
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
Остались в запасе
12
Luigi Mišević
ВР
55
Duje Dujmović
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
6
Joseph Iyendjock
ЦП
10
Ivan Laća
ЦФ
23
Carlos Torres
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Главный тренер
Марио Чаревич
Статистика матча Истра 1961 - Шибеник
3
1
5
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
3
2
Нарушения
14
15
Офсайды
4
1
Количество передач
390
377
Сейвы
3
1
Точность передач %
78
77
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Рудеш
- : -
05.12.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Шибеник
0 : 1
25.05.2025
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
3 : 0
16.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Шибеник
0 : 1
10.05.2025
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вараждин
1 : 1
02.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Шибеник
0 : 0
28.04.2025
Горица
Информация о матче
Главный судья:
Zdenko Lovric, Croatia
Стадион:
Stadion Aldo Drosina, Pula
Новости команд
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Шибеник
Российский футболист дебютировал в чемпионате Хорватии
31 августа
1
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2023.02.17 17:20
«Пари НН» работает над трансфером 23-летнего хорвата
2022.06.24 13:47
1
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17
Товарищеский матч. «Спартак» обыграл «Шибеник» и одержал первую победу при Витории
2021.07.05 15:53
32
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31 августа
1
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
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17
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3
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2018.01.12 16:59
2
«Пари НН» работает над трансфером 23-летнего хорвата
2022.06.24 13:47
1
Товарищеский матч. «Спартак» обыграл «Шибеник» и одержал первую победу при Витории
2021.07.05 15:53
32
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