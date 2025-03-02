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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Шибеник - Вараждин
Шибеник - Вараждин: обзор матча 02 марта 2025
Шибеник
02.03.2025, воскресенье, 19:45
Хорватия. Футбольная лига, 24 тур
0 : 2
Завершен
Вараждин
10'
Ф. Маглица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шибеник - Вараждин
90'
+5
Желтая карточка
E. Alic
Желтая карточка
С. Перич
85'
84'
Замена
J. Sierra
️️️️
M. Antunović
81'
Замена
М. Барач
️️️️
M. Mladenovski
80'
Желтая карточка
M. Marina
80'
Замена
M. Čuić
️️️️
J. Poldrugač
Желтая карточка
И. Посо
65'
Замена
L. Kulušić
️️️️
I. Božić
62'
Желтая карточка
Л. Квек
48'
Замена
A. Kavelj
️️️️
O. Bakić
46'
46'
Замена
М. Вук
️️️️
M. Dabro
Желтая карточка
O. Bakić
36'
10'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Маглица
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шибеник
44
Иван Филипович
ВР
45
Стефан Перич
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
32
Elvir Duraković
ЦЗ
7
Шиме Гржан
ПЗ
40
Ловро Квек
ОП
8
Икер Посо
ЦП
7
Ognjen Bakić
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
9
Ivan Božić
ЦФ
10
Ivan Laća
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Вараждин
1
Oliver Zelenika
ВР
16
Novak Tepšić
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
23
Фране Маглица
ПЗ
24
Mario Marina
ЦП
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
11
Jurica Poldrugač
ЦП
7
Marko Dabro
ЦФ
22
Mate Antunović
ЦФ
4
Luka Škaričić
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Шибеник
44
Antonio Đaković
ВР
25
Patrik Mohorović
ВР
3
A. Liu
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
44
Marin Prekodravac
ЦЗ
28
Ivan Roca
ЦП
36
Ante Kavelj
ЦП
30
Bruno Zdunić
ЦФ
11
Lovre Kulušić
ЦФ
17
Zlatan Koščević
ЦФ
Вараждин
21
Josip Silić
ВР
21
Tomislav Adolf Tomić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
7
Матей Вук
ЛВ
14
Jaime Sierra
ЦП
2
Enes Alic
ЦФ
10
Mario Čuić
ЦФ
20
Atdhe Mazari
ЦФ
4-1-2-3
44
Филипович
45
Перич
14
Пунчец
32
7
Гржан
40
Квек
8
Посо
7
10
9
18
Сантини
4-3-3
1
23
Маглица
13
25
16
24
8
11
4
22
7
7
36
36
7
9
11
11
9
13
44
Барач
44
Барач
13
22
14
14
22
7
7
Вук
7
Вук
7
11
10
10
11
Остались в запасе
Шибеник
Вараждин
44
Antonio Đaković
ВР
25
Patrik Mohorović
ВР
3
A. Liu
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
44
Marin Prekodravac
ЦЗ
28
Ivan Roca
ЦП
30
Bruno Zdunić
ЦФ
17
Zlatan Koščević
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
21
Josip Silić
ВР
21
Tomislav Adolf Tomić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
2
Enes Alic
ЦФ
20
Atdhe Mazari
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Остались в запасе
44
Antonio Đaković
ВР
25
Patrik Mohorović
ВР
3
A. Liu
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
44
Marin Prekodravac
ЦЗ
28
Ivan Roca
ЦП
30
Bruno Zdunić
ЦФ
17
Zlatan Koščević
ЦФ
Остались в запасе
21
Josip Silić
ВР
21
Tomislav Adolf Tomić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
2
Enes Alic
ЦФ
20
Atdhe Mazari
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Главный тренер
Никола Сафарич
Статистика матча Шибеник - Вараждин
4
2
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
13
11
Офсайды
1
2
Количество передач
476
236
Сейвы
2
1
Точность передач %
75
52
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
3
4
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Шибеник
0 : 1
25.05.2025
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
3 : 0
16.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Шибеник
0 : 1
10.05.2025
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вараждин
1 : 1
02.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Шибеник
0 : 0
28.04.2025
Горица
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Вараждин
- : -
06.12.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Рудеш
0 : 2
21.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Информация о матче
Главный судья:
Bel, Dario, Croatia
Стадион:
Stadion Šubićevac, Šibenik
Посещаемость:
548
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2022.06.24 13:47
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2021.07.05 15:53
32
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
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