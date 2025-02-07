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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Динамо Загреб - Шибеник
Динамо Загреб - Шибеник: обзор матча 07 февраля 2025
Динамо Загреб
07.02.2025, пятница, 20:00
Хорватия. Футбольная лига, 21 тур
3 : 0
Завершен
Шибеник
38'
С. Ммае
74'
А. Ходжа
78'
М. Батурина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Загреб - Шибеник
Замена
С. Куленович
️️️️
М. Батурина
81'
Замена
Л. Качавенда
️️️️
Л. Стойкович
81'
79'
Замена
I. Roca
️️️️
И. Посо
ГОЛ! 3:0!
М. Батурина
Пас отдал
А. Ходжа
78'
ГОЛ! 2:0!
А. Ходжа
74'
Замена
Н. Мбюкю
️️️️
Х. Кордоба
59'
Замена
А. Ходжа
️️️️
М. Пьяца
59'
Замена
С. Мохаррами
️️️️
С. Ристовски
59'
53'
Замена
M. Prekodravac
️️️️
B. Zdunić
Желтая карточка
Х. Кордоба
51'
46'
Замена
O. Bakić
️️️️
A. Kavelj
Желтая карточка
Р. Пьерр-Габриэль
43'
ГОЛ! 1:0!
С. Ммае
Пас отдал
Л. Стойкович
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
26
Никола Чавлина
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
10
Лука Стойкович
ЛВ
27
Йосип Мишич
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
70
Хуан Кордоба
ПВ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Шибеник
44
Antonio Đaković
ВР
44
Моррисон Агьеманг
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
32
Elvir Duraković
ЦЗ
7
Шиме Гржан
ПЗ
40
Ловро Квек
ОП
8
Икер Посо
ЦП
36
Ante Kavelj
ЦП
30
Bruno Zdunić
ЦФ
10
Ivan Laća
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Динамо Загреб
44
Иван Филипович
ВР
14
Хан Оливерас
ЛЗ
39
Мауро Перкович
ЦЗ
35
Noa Mikić
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
6
Бранко Павич
ОП
26
Марко Рог
ЦП
80
Лукас Качавенда
АП
17
Сандро Куленович
ЦФ
Шибеник
25
Patrik Mohorović
ВР
4
Josip Gačić
ЦЗ
3
A. Liu
ЦЗ
44
Marin Prekodravac
ЦЗ
7
Ognjen Bakić
ЦП
28
Ivan Roca
ЦП
11
Lovre Kulušić
ЦФ
7
Josip Majić
ЦФ
17
Zlatan Koščević
ЦФ
3-2-2-3
26
Чавлина
33
Ристовски
3
Ммае
18
Пьерр-Габриэль
27
Мишич
20
Батурина
10
Стойкович
70
Кордоба
15
7
Пьяца
9
Канга
3-3-2-2
44
23
Нижич
14
Пунчец
32
7
Гржан
40
Квек
44
Агьеманг
8
Посо
36
10
30
33
Ристовски
18
Мохаррами
18
Мохаррами
33
Ристовски
10
Стойкович
80
Качавенда
80
Качавенда
10
Стойкович
70
Кордоба
11
Мбюкю
11
Мбюкю
70
Кордоба
7
Пьяца
11
Ходжа
11
Ходжа
7
Пьяца
20
Батурина
17
Куленович
17
Куленович
20
Батурина
30
44
44
30
36
7
7
36
8
Посо
28
28
8
Посо
Остались в запасе
Динамо Загреб
Шибеник
44
Иван Филипович
ВР
14
Хан Оливерас
ЛЗ
39
Мауро Перкович
ЦЗ
35
Noa Mikić
ЦЗ
6
Бранко Павич
ОП
26
Марко Рог
ЦП
Главный тренер
Фабио Каннаваро
25
Patrik Mohorović
ВР
4
Josip Gačić
ЦЗ
3
A. Liu
ЦЗ
11
Lovre Kulušić
ЦФ
7
Josip Majić
ЦФ
17
Zlatan Koščević
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Остались в запасе
44
Иван Филипович
ВР
14
Хан Оливерас
ЛЗ
39
Мауро Перкович
ЦЗ
35
Noa Mikić
ЦЗ
6
Бранко Павич
ОП
26
Марко Рог
ЦП
Остались в запасе
25
Patrik Mohorović
ВР
4
Josip Gačić
ЦЗ
3
A. Liu
ЦЗ
11
Lovre Kulušić
ЦФ
7
Josip Majić
ЦФ
17
Zlatan Koščević
ЦФ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Главный тренер
Марио Чаревич
Статистика матча Динамо Загреб - Шибеник
2
Всего ударов по воротам
12
5
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
12
14
Офсайды
3
0
Количество передач
635
296
Сейвы
1
0
Точность передач %
88
71
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Риека
- : -
03.12.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
0 : 3
29.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Шибеник
0 : 1
25.05.2025
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
3 : 0
16.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Шибеник
0 : 1
10.05.2025
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вараждин
1 : 1
02.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Шибеник
0 : 0
28.04.2025
Горица
Информация о матче
Главный судья:
Pejin, Tihomir, Croatia
Стадион:
Максимир
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