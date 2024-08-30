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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Горица - Шибеник
Горица - Шибеник: обзор матча 30 августа 2024
Горица
30.08.2024, пятница, 21:00
Хорватия. Футбольная лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Шибеник
42'
М. Ндокит
76'
Д. Миканович
90+6'
Я. Василь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Горица - Шибеник
Желтая карточка
М. Ндокит
90'
+6
90'
+6
ГОЛ! 2:1!
Я. Василь
Замена
L. Vrzić
️️️️
M. Kolar
90'
+3
ГОЛ! 2:0!
Д. Миканович
Пас отдал
M. Kolar
76'
73'
Желтая карточка
O. Bakić
Желтая карточка
M. Kolar
73'
63'
Замена
I. Baković
️️️️
M. Prekodravac
46'
Замена
Я. Василь
️️️️
J. Majić
ГОЛ! 1:0!
М. Ндокит
Пас отдал
D. Stiglec
42'
Желтая карточка
M. Maloča
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Горица
44
Božidar Radošević
ВР
22
Mario Maloča
ЦЗ
2
Крешимир Кризманич
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
13
Vito Čaić
ЦП
23
Luka Kapulica
ЦП
5
Mateo Leš
ЦФ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
18
Jurica Pršir
ЦФ
90
D. Stiglec
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Шибеник
44
Antonio Đaković
ВР
45
Стефан Перич
ЦЗ
44
Моррисон Агьеманг
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
44
Marin Prekodravac
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
7
Ognjen Bakić
ЦП
14
T. Kolega
ЦФ
7
Josip Majić
ЦФ
9
Ivan Božić
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Горица
1
Карло Жигер
ВР
31
Ivan Banić
ВР
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
34
Mario Matković
ЦЗ
21
Ante Sušak
ЦЗ
30
Martin Slogar
ЦП
17
Vinko Skrbin
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
77
Valentino Majstorović
ЦП
88
Sekou Matar Sagna
ЦП
20
Luka Vrzić
ЦФ
90
Toni Majić
ЦФ
Шибеник
25
Patrik Mohorović
ВР
2
Bruno Brajković
ЦЗ
55
Duje Dujmović
ЦЗ
4
Josip Gačić
ЦЗ
6
Joseph Iyendjock
ЦП
28
Ivan Roca
ЦП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
77
Ivan Baković
ЦФ
10
Ivan Laća
ЦФ
19
I. Delic
ЦФ
23
Carlos Torres
ЦФ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
3-2-5
44
22
2
Кризманич
24
Миканович
13
23
20
Ндокит
21
90
18
5
3-2-1-4
44
14
Пунчец
44
35
Жута
45
Перич
44
Агьеманг
7
18
Сантини
9
7
14
21
20
20
21
7
29
Василь
29
Василь
7
44
77
77
44
Остались в запасе
Горица
Шибеник
1
Карло Жигер
ВР
31
Ivan Banić
ВР
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
34
Mario Matković
ЦЗ
21
Ante Sušak
ЦЗ
30
Martin Slogar
ЦП
17
Vinko Skrbin
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
77
Valentino Majstorović
ЦП
88
Sekou Matar Sagna
ЦП
90
Toni Majić
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
25
Patrik Mohorović
ВР
2
Bruno Brajković
ЦЗ
55
Duje Dujmović
ЦЗ
4
Josip Gačić
ЦЗ
6
Joseph Iyendjock
ЦП
28
Ivan Roca
ЦП
10
Ivan Laća
ЦФ
19
I. Delic
ЦФ
23
Carlos Torres
ЦФ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Остались в запасе
1
Карло Жигер
ВР
31
Ivan Banić
ВР
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
34
Mario Matković
ЦЗ
21
Ante Sušak
ЦЗ
30
Martin Slogar
ЦП
17
Vinko Skrbin
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
77
Valentino Majstorović
ЦП
88
Sekou Matar Sagna
ЦП
90
Toni Majić
ЦФ
Остались в запасе
25
Patrik Mohorović
ВР
2
Bruno Brajković
ЦЗ
55
Duje Dujmović
ЦЗ
4
Josip Gačić
ЦЗ
6
Joseph Iyendjock
ЦП
28
Ivan Roca
ЦП
10
Ivan Laća
ЦФ
19
I. Delic
ЦФ
23
Carlos Torres
ЦФ
30
Bruno Zdunić
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Главный тренер
Марио Чаревич
Статистика матча Горица - Шибеник
3
1
Всего ударов по воротам
6
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
0
8
Нарушения
12
9
Офсайды
1
1
Количество передач
329
476
Сейвы
2
1
Точность передач %
76
82
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
- : -
29.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Осиек
1 : 1
17.10.2026
Горица
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Шибеник
0 : 1
25.05.2025
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
3 : 0
16.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Шибеник
0 : 1
10.05.2025
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вараждин
1 : 1
02.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Шибеник
0 : 0
28.04.2025
Горица
Информация о матче
Главный судья:
Toni Dadic, Croatia
Стадион:
Gradski stadion Velika Gorica, Velika Gorica
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2024.12.27 19:57
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