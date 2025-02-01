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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Шибеник - Славен Белупо
Шибеник - Славен Белупо: обзор матча 01 февраля 2025
Шибеник
01.02.2025, суббота, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Славен Белупо
2'
И. Несторовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шибеник - Славен Белупо
88'
Замена
K. Butić
️️️️
А. Гргич
88'
Замена
A. Šuto
️️️️
И. Несторовски
Желтая карточка
И. Сантини
82'
Желтая карточка
I. Božić
77'
Замена
I. Roca
️️️️
Л. Квек
75'
73'
Замена
I. Lepinjica
️️️️
I. Ćubelić
73'
Замена
M. Šakota
️️️️
A. Liber
67'
Желтая карточка
F. Krušelj
56'
Замена
М. Каймаков
️️️️
I. Dolček
54'
Желтая карточка
I. Susak
Замена
J. Majić
️️️️
M. Prekodravac
46'
Замена
И. Посо
️️️️
O. Bakić
46'
45'
+2
Желтая карточка
I. Dolček
2'
ГОЛ! 0:1!
И. Несторовски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шибеник
44
Antonio Đaković
ВР
45
Стефан Перич
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
44
Marin Prekodravac
ЦЗ
32
Elvir Duraković
ЦЗ
40
Ловро Квек
ОП
7
Ognjen Bakić
ЦП
11
Lovre Kulušić
ЦФ
10
Ivan Laća
ЦФ
9
Ivan Božić
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
Славен Белупо
25
Ivan Susak
ВР
18
Filip Krušelj
ЦЗ
6
Tomislav Božić
ЦЗ
35
L. Lucic
ЦЗ
21
L. Crepulja
ЦП
4
Dominik Kovačić
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
7
Ivan Dolček
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
27
Ален Гргич
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Шибеник
25
Patrik Mohorović
ВР
44
Моррисон Агьеманг
ЦЗ
2
Bruno Brajković
ЦЗ
3
A. Liu
ЦЗ
4
Josip Gačić
ЦЗ
28
Ivan Roca
ЦП
36
Ante Kavelj
ЦП
8
Икер Посо
ЦП
30
Bruno Zdunić
ЦФ
7
Josip Majić
ЦФ
17
Zlatan Koščević
ЦФ
19
I. Delic
ЦФ
Славен Белупо
32
Ivan Čović
ВР
23
Marco Boras
ЦЗ
27
Luka Ćurković
ЦЗ
13
Marko Lešković
ЦЗ
14
Matej Šakota
ЦП
24
Leon Bošnjak
ЦП
10
Михаил Каймаков
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
45
Karlo Butić
ЦФ
22
Ante Šuto
ЦФ
4-1-1-4
44
45
Перич
44
32
23
Нижич
40
Квек
7
11
18
Сантини
9
10
3-1-5
25
18
6
35
21
14
90
Несторовски
27
Гргич
8
7
40
Квек
28
28
40
Квек
7
8
Посо
8
Посо
7
44
7
7
44
14
14
14
14
7
10
Каймаков
10
Каймаков
7
8
23
23
8
27
Гргич
45
45
27
Гргич
90
Несторовски
22
22
90
Несторовски
Остались в запасе
Шибеник
Славен Белупо
25
Patrik Mohorović
ВР
44
Моррисон Агьеманг
ЦЗ
2
Bruno Brajković
ЦЗ
3
A. Liu
ЦЗ
4
Josip Gačić
ЦЗ
36
Ante Kavelj
ЦП
30
Bruno Zdunić
ЦФ
17
Zlatan Koščević
ЦФ
19
I. Delic
ЦФ
Главный тренер
Марио Чаревич
32
Ivan Čović
ВР
23
Marco Boras
ЦЗ
27
Luka Ćurković
ЦЗ
13
Marko Lešković
ЦЗ
24
Leon Bošnjak
ЦП
Главный тренер
Иван Раделич
Остались в запасе
25
Patrik Mohorović
ВР
44
Моррисон Агьеманг
ЦЗ
2
Bruno Brajković
ЦЗ
3
A. Liu
ЦЗ
4
Josip Gačić
ЦЗ
36
Ante Kavelj
ЦП
30
Bruno Zdunić
ЦФ
17
Zlatan Koščević
ЦФ
19
I. Delic
ЦФ
Остались в запасе
32
Ivan Čović
ВР
23
Marco Boras
ЦЗ
27
Luka Ćurković
ЦЗ
13
Marko Lešković
ЦЗ
24
Leon Bošnjak
ЦП
Главный тренер
Марио Чаревич
Главный тренер
Иван Раделич
Статистика матча Шибеник - Славен Белупо
2
3
Всего ударов по воротам
9
6
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
4
Нарушения
15
17
Офсайды
2
1
Количество передач
376
325
Сейвы
2
2
Точность передач %
68
63
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
1
2
Матчи команд
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Шибеник
0 : 1
25.05.2025
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
3 : 0
16.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Шибеник
0 : 1
10.05.2025
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вараждин
1 : 1
02.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Шибеник
0 : 0
28.04.2025
Горица
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Славен Белупо
- : -
05.12.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Информация о матче
Главный судья:
Duje Strukan, Croatia
Стадион:
Stadion Šubićevac, Šibenik
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2022.06.23 12:10
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2022.05.31 16:40
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2025.11.01 08:58
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2025.10.29 15:15
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