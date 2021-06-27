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14.07.2016 21:15«Зенит-Арена» может сменить генподрядчика. «Рубин» готовится купить игрока «Барселоны». Капитан сборной Украины продолжит карьеру в «Анжи». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.6
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21.06.2016 22:00Украина бесславно закончила турнир, ни разу даже не забив, а Германия и Польша продолжат борьбу в 1/8 финала. Хорватия выиграла у Испании, Турция получила шанс на плей-офф. «Бомбардир» показывает ключевые моменты матчей в группах С и D.7
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18.06.2016 21:00«Ювентус» запрашивает огромную сумму за Погба. Арестованы лица, готовившие еще один теракт во Франции. «Рома» интересуется Нойштедтером. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
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17.06.2016 23:20Шансы Турции выйти из группы тают на глазах. Хорватские болельщики отвлекают команду от футбола, Нецид спасает матч для чехов. Италия выходит из группы. Все голы Евро-2016Беспорядки на матче Чехия – Хорватия, где первые совершили камбэк с 0:2. Эдер обеспечивает итальянцам 1/8. Турки будут биться за очки. «Бомбардир» показывается все забитые мячи Чемпионата Европы.5
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