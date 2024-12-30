Самедов – о трансфере Соболева из «Спартака» в «Зенит»: «Надо быть поумнее»

Бывший спартаковец Александр Самедов прокомментировал летний трансфер Александра Соболева в «Зенит».

«Ничего плохого не думаю насчет перехода Соболева в «Зенит». Просто я все время думаю о том, что надо следить за своей речью и за тем, что ты говоришь. Надо быть немножко поумнее.

Ну, пожалуйста, не надо вот этого, блин: «Я всю жизнь мечтал играть в «Спартаке», потом что-то пошло не так – я надеваю свитер СКА.

Мужик, ну ты серьезно? Хватит, скоро 30 лет – можно херней не заниматься? Хорошо, меняешь клуб, зарабатываешь деньги, всем спасибо, я решил сменить команду. Но вот это когда начинается – хватит», – сказал Самедов на ютуб-канале Федора Смолова.