Самедов – о трансфере Соболева из «Спартака» в «Зенит»: «Надо быть поумнее»

Бывший спартаковец Александр Самедов прокомментировал летний трансфер Александра Соболева в «Зенит».
«Ничего плохого не думаю насчет перехода Соболева в «Зенит». Просто я все время думаю о том, что надо следить за своей речью и за тем, что ты говоришь. Надо быть немножко поумнее.
Ну, пожалуйста, не надо вот этого, блин: «Я всю жизнь мечтал играть в «Спартаке», потом что-то пошло не так – я надеваю свитер СКА.
Мужик, ну ты серьезно? Хватит, скоро 30 лет – можно херней не заниматься? Хорошо, меняешь клуб, зарабатываешь деньги, всем спасибо, я решил сменить команду. Но вот это когда начинается – хватит», – сказал Самедов на ютуб-канале Федора Смолова.
- У Соболева в 11 матчах за «Зенит» в РПЛ 0+0.
- Александр ушел в августе из «Спартака» после 4,5 года в клубе.
- Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.
Источник: «Спорт-Экспресс»