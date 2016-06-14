Феррари, Мерседес, Бугатти и другие правильные автомобили для команд Евро-2016

Сборная Испании – Seat Leon Cupra 290: скорость и маневренность
Сборная Германии – Mercedes-AMG GT R: красота, быстрота, убийственная эффективность
Сборная Франции – Bugatti Chiron: решительность
Сборная Северной Ирландии – DeLorean DMC-12: традиция
Сборная Румынии – Dacia Duster: мощь и доступная цена
Сборная Англии – Jaguar F-Type SVR: устрашение
Сборная Италии – Ferrari LaFerrari Spider: топ-уровень
Сборная Чехии – Skoda Kodiaq: сбалансированность, сверхчувствительность
Сборная Швеции – Koenigsegg One:1: брутальность
Сборная России – Lada Riva: характер и стойкость
По материалам Carwow