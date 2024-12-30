Самедов ответил, упал ли уровень РПЛ

Селекционер «Факела» Александр Самедов считает, что уровень РПЛ упал. Об этом он заявил на ютуб-канале Федора Смолова.
– Какие плюсы в нынешнем чемпионате России?
– Я не вижу плюсов.
– Может, стало больше молодых россиян?
– Нет, а где их стало больше? Количественно? Если статистически вспомнить топовые сезоны РПЛ с топовыми легионерами при системе «6+5», их было не меньше точно. Причeм они были в конкуренции, каждый день тренировались в конкуренции. Выходили и конкурировали с ними, играли. Я, честно, плюсов [в нынешнем чемпионате РПЛ] не вижу.
Уровень объективно упал. Я не хочу говорить, что в наше время то, это. Просто он [уровень] объективно упал.
- «Факел» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.
- Лидирует «Краснодар».
- Сезон возобновится 28 февраля.
Источник: «Чемпионат»