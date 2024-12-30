Самедов ответил, упал ли уровень РПЛ

Селекционер «Факела» Александр Самедов считает, что уровень РПЛ упал. Об этом он заявил на ютуб-канале Федора Смолова.

– Какие плюсы в нынешнем чемпионате России?

– Я не вижу плюсов.

– Может, стало больше молодых россиян?

– Нет, а где их стало больше? Количественно? Если статистически вспомнить топовые сезоны РПЛ с топовыми легионерами при системе «6+5», их было не меньше точно. Причeм они были в конкуренции, каждый день тренировались в конкуренции. Выходили и конкурировали с ними, играли. Я, честно, плюсов [в нынешнем чемпионате РПЛ] не вижу.

Уровень объективно упал. Я не хочу говорить, что в наше время то, это. Просто он [уровень] объективно упал.