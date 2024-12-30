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Самедов выделил самый сложный период в карьере

30 декабря 2024, 17:47
1

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов на ютуб-канале Федора Смолова рассказал о самом сложном периоде в карьере.

– У тебя были в карьере судьбоносные моменты?

– Был тяжeлый момент на чемпионате мира в Бразилии. Безумно тяжeлый, тогда я ощущал на себя тыканье. Мы играли с Алжиром, вели 1:0, у меня был сумасшедший момент, как тогда было возможно попасть в руку этому вратарю, и я не забиваю… Через пять минут нам забивают и вылетаем.

У меня была жeсткая депрессуха. Потом провалился и в РПЛ, потому что не мог себя готовить, руки упали. Думал, что из-за меня команда не вышла? Конечно.

– Как ты с этим справился?

– Время, отец, семья. Только это. Я поехал отдохнуть, мне не хотелось выходить на люди. Увидев русских, мне хотелось море обойти, под водой проплыть (улыбается). Не хотелось попадаться. Это было неприятно.

  • Всего у Самедова 53 матча за сборную и 7 голов.
  • Больше всего матчей в карьере Александр провел за «Локомотив».
  • Самедов брал РПЛ со «Спартаком».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Самедов Александр
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Тяжела жизнь московской дворняшки..
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