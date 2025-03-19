Самедов дал прогноз на матч Россия – Гренада

Экс-футболист сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от товарищеской встречи с Гренадой.

«Мне стыдно признаться, но я даже не знаю такую страну. Слышал, наверное, о ней, но даже не знаю, где Гренада на карте находится.

Не понимаю, чего можно ожидать от такого соперника. Думаю, будет крупный счет. Выиграют 8:0, может, 10:0», – сказал Самедов.