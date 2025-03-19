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Самедов дал прогноз на матч Россия – Гренада

Сегодня, 14:48
2

Экс-футболист сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от товарищеской встречи с Гренадой.

«Мне стыдно признаться, но я даже не знаю такую страну. Слышал, наверное, о ней, но даже не знаю, где Гренада на карте находится.

Не понимаю, чего можно ожидать от такого соперника. Думаю, будет крупный счет. Выиграют 8:0, может, 10:0», – сказал Самедов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Гренада Россия Самедов Александр
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Комментарии (2)
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Mirak92
1742389578
Если меньше 5 банок положат. Можно смело недосборную ссаными тряпками
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Красногвардейчик
1742389792
Бревно ана,нист....трёху минимум забьёт....его и тащат на рекорды
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