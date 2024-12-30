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  • Представитель Дзюбы сравнил игрока с Овечкиным: «Артем внес немалый вклад в российский футбол, с этим глупо спорить»

Представитель Дзюбы сравнил игрока с Овечкиным: «Артем внес немалый вклад в российский футбол, с этим глупо спорить»

30 декабря 2024, 20:39
9

Леониду Гольдману, представителю нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, не нравится, что РФС несерьезно относится к рекордам игроков.

«Если генеральный секретарь РФС на полном серьезе сравнивает исторические рекорды по голам и ассистам с почесыванием за ухом – мне становится тревожно за историю нашего футбола и его будущее в целом.

Мне кажется, это важная часть в истории российского футбола. И не важно, говорим мы про Дзюбу, Лоськова, Кержакова или кого‑то еще. Во избежание каких‑то неточностей, двойных трактовок – нужен орган, который будет вести подсчет, вокруг него будет история, шоу и ажиотаж. Мы видим, что спрос на рекорды есть в нашем комьюнити. Посмотрите, сколько интереса вызвали разные подсчеты других изданий. Повторюсь, когда происходят какие‑то исторические явления в нашем футболе, логично их фиксировать, помнить и чтить.

Дело не в том, что я представитель Дзюбы или его друг, просто разумно уважаемые и знаковые моменты в истории нашего футбола отмечать. Артем внес немалый вклад в российский футбол. С этим глупо спорить. Если Дзюба побьет эти рекорды, значит, нужно отмечать его достоинства. Если кто‑то другой побьет их рекорды – отмечать другого футболиста. Дело не в самом Дзюбе, а в факте подсчета и учета каких‑то знаковых достижений. Создании вокруг этих поводов ажиотажа.

Для сравнения, посмотрите на момент с подсчетом голов Овечкина в НХЛ. Гэри Беттмэн, комиссионер лиги, говорит, что матчи будут остановлены, везде будет ездить Гретцки, следить. Устраивают настоящее шоу. Америка и весь мир следит за этим рекордом. Возле этого постоянная движуха и ажиотаж. Да, Овечкин играет в лучшей лиге мира, в НХЛ, но все же. А у нас рекорд Дзюбы сравнивают с почесыванием за ухом. Такова реальность.

Ни в коем случае не собираюсь что‑то советовать РФС и нашим официальным лицам. Просто высказал свое мнение и повторю его еще раз: если можно из таких исторических вещей создавать инфоповоды и шоу, привлекать за счет этого интерес к лиге – вот это лежит на поверхности. Мы сами принижаем значимость этих рекордов и моментов, но при этом пытаемся поднять интерес к футболу. Сетуем на низкую посещаемость, слабый интерес болельщиков и падение внимания к футболу. Как мне кажется, из таких вещей в том числе и будет складываться общая тенденция к изменению ситуации в данном вопросе.

При этом Максим Львович Митрофанов говорит о премии 33 лучшим футболистам по итогам сезона. Если честно, на мой взгляд, это несравнимые вещи – рекорды по голам и ассистам за всю историю и премия 33 лучшим футболистам года, абсолютно субъективная вещь. Не вижу здесь связи.

Что касается сравнений с почесыванием за ухом – это выглядит пренебрежительно и где‑то даже неуважительно. Видимо, это официальная позиция РФС. В целом, ближайшей весной, а если рекорд не будет побит, то в следующем сезоне точно, к этой теме будет приковано большое внимание общественности. Хочется надеется, что какие‑то изменения в плане отношения официальных лиц к данной теме все‑таки произойдут», – сказал Гольдман.

  • В текущем сезоне 36-летний Дзюба принял участие в 11 матчах за «Акрон», забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
  • Ранее генеральный директор клуба Алексей Власов ответил на вопрос о том, насколько близка к реальности информация о зарплате форварда около 1,5 миллиона рублей в месяц: «Плюс-минус похожа. Я видел цифры значительно выше, что неправда».
  • Дзюба – воспитанник «Спартака».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
Комментарии (9)
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Красногвардейчик
1735581063
Что это бревно внесло в наш футбол?!!! Дуб дубом, просто пиар, и слабая РПЛ способствовали этому...а так, это беда российского футбола, чтобы такие как Дзюба становились лучшими
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...уефан
1735581789
...хватило первых двух-трёх строк этого бреда от "представителя", что бы понять, дальше читать - себя не уважать...
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Тинез Розоп
1735581861
Овечкин не предавал Динамо и на камеру не дрочит…
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R_a_i_n
1735583279
Это точно. Зюба не малый вклад внёс. Отмываться ещё долго.
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NewLife
1735590667
Скромнее надо быть.
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алдан2014
1735617037
Сравнил игрока мирового уровня с игрочишкой внутреннего потребления. Некорректно совсем. Они разные величины. У Артёма контракт кончится,вот и набивает цену агент.
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алдан2014
1735617182
Дзюба никогда не был лучшим,ни в Спартаке,ни в Зените. Неплохо играл ,это да. Но лучшими были другими. И это в рпл. А Саша один из лучших в НХЛ,и не один год
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sv1969
1735629646
Одно слово дЭбил(( Он предлагает ездить по ходу за бревном?))
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Plyash
1735632126
Только Овечкин играет в мужской,серьёзный и настоящий хоккей.Удачи ему. Дзюбло же время своё исчерпал,и теперь бегает по "маленьким" клубам под предлогом благотворительности,как проститутка,что бы стать первым.Разве его с Кержаковым сравнить? А про сборную вообще стыдоба,куда этот урод лезет.Всё - как говорится,"умерла так умерла..." Молодец Валерий Георгиевич,нам искусственные рекорды не нужны.Всем удачи.
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