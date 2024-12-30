Представитель Дзюбы сравнил игрока с Овечкиным: «Артем внес немалый вклад в российский футбол, с этим глупо спорить»

Леониду Гольдману, представителю нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, не нравится, что РФС несерьезно относится к рекордам игроков.

«Если генеральный секретарь РФС на полном серьезе сравнивает исторические рекорды по голам и ассистам с почесыванием за ухом – мне становится тревожно за историю нашего футбола и его будущее в целом.

Мне кажется, это важная часть в истории российского футбола. И не важно, говорим мы про Дзюбу, Лоськова, Кержакова или кого‑то еще. Во избежание каких‑то неточностей, двойных трактовок – нужен орган, который будет вести подсчет, вокруг него будет история, шоу и ажиотаж. Мы видим, что спрос на рекорды есть в нашем комьюнити. Посмотрите, сколько интереса вызвали разные подсчеты других изданий. Повторюсь, когда происходят какие‑то исторические явления в нашем футболе, логично их фиксировать, помнить и чтить.

Дело не в том, что я представитель Дзюбы или его друг, просто разумно уважаемые и знаковые моменты в истории нашего футбола отмечать. Артем внес немалый вклад в российский футбол. С этим глупо спорить. Если Дзюба побьет эти рекорды, значит, нужно отмечать его достоинства. Если кто‑то другой побьет их рекорды – отмечать другого футболиста. Дело не в самом Дзюбе, а в факте подсчета и учета каких‑то знаковых достижений. Создании вокруг этих поводов ажиотажа.

Для сравнения, посмотрите на момент с подсчетом голов Овечкина в НХЛ. Гэри Беттмэн, комиссионер лиги, говорит, что матчи будут остановлены, везде будет ездить Гретцки, следить. Устраивают настоящее шоу. Америка и весь мир следит за этим рекордом. Возле этого постоянная движуха и ажиотаж. Да, Овечкин играет в лучшей лиге мира, в НХЛ, но все же. А у нас рекорд Дзюбы сравнивают с почесыванием за ухом. Такова реальность.

Ни в коем случае не собираюсь что‑то советовать РФС и нашим официальным лицам. Просто высказал свое мнение и повторю его еще раз: если можно из таких исторических вещей создавать инфоповоды и шоу, привлекать за счет этого интерес к лиге – вот это лежит на поверхности. Мы сами принижаем значимость этих рекордов и моментов, но при этом пытаемся поднять интерес к футболу. Сетуем на низкую посещаемость, слабый интерес болельщиков и падение внимания к футболу. Как мне кажется, из таких вещей в том числе и будет складываться общая тенденция к изменению ситуации в данном вопросе.

При этом Максим Львович Митрофанов говорит о премии 33 лучшим футболистам по итогам сезона. Если честно, на мой взгляд, это несравнимые вещи – рекорды по голам и ассистам за всю историю и премия 33 лучшим футболистам года, абсолютно субъективная вещь. Не вижу здесь связи.

Что касается сравнений с почесыванием за ухом – это выглядит пренебрежительно и где‑то даже неуважительно. Видимо, это официальная позиция РФС. В целом, ближайшей весной, а если рекорд не будет побит, то в следующем сезоне точно, к этой теме будет приковано большое внимание общественности. Хочется надеется, что какие‑то изменения в плане отношения официальных лиц к данной теме все‑таки произойдут», – сказал Гольдман.