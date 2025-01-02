Родри ответил Роналду, сказавшему, что Винисиус заслужил «Золотой мяч» в 2024 году

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри прокомментировал заявление Криштиану Роналду про итоги голосования за обладателя «Золотого мяча»-2024.

Испанец выиграл награду, опередив вингера «Реала» Винисиуса Жуниора на 41 балл.

Роналду считает, что «Золотой мяч» должен был получить бразилец.

«Его слова стали сюрпризом для меня, честно говоря. Криштиану лучше всех знает, как выбирается победитель.

Журналисты, которые приняли участие в голосовании, решили, что я должен получить этот приз.

Эти же журналисты, вероятно, в какой-то момент голосовали за него, и я думаю, что он тогда с ними согласился», – сказал Родри.