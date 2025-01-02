Родри ответил Роналду, сказавшему, что Винисиус заслужил «Золотой мяч» в 2024 году

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри прокомментировал заявление Криштиану Роналду про итоги голосования за обладателя «Золотого мяча»-2024.
- Испанец выиграл награду, опередив вингера «Реала» Винисиуса Жуниора на 41 балл.
- Роналду считает, что «Золотой мяч» должен был получить бразилец.
«Его слова стали сюрпризом для меня, честно говоря. Криштиану лучше всех знает, как выбирается победитель.
Журналисты, которые приняли участие в голосовании, решили, что я должен получить этот приз.
Эти же журналисты, вероятно, в какой-то момент голосовали за него, и я думаю, что он тогда с ними согласился», – сказал Родри.