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    • Родри ответил Роналду, сказавшему, что Винисиус заслужил «Золотой мяч» в 2024 году

    Родри ответил Роналду, сказавшему, что Винисиус заслужил «Золотой мяч» в 2024 году

    Полузащитник «Манчестер Сити» Родри прокомментировал заявление Криштиану Роналду про итоги голосования за обладателя «Золотого мяча»-2024.

    • Испанец выиграл награду, опередив вингера «Реала» Винисиуса Жуниора на 41 балл.
    • Роналду считает, что «Золотой мяч» должен был получить бразилец.

    «Его слова стали сюрпризом для меня, честно говоря. Криштиану лучше всех знает, как выбирается победитель.

    Журналисты, которые приняли участие в голосовании, решили, что я должен получить этот приз.

    Эти же журналисты, вероятно, в какой-то момент голосовали за него, и я думаю, что он тогда с ними согласился», – сказал Родри.

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    Источник: AS

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    02.01.2025 15:30
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    Комментарии (8)
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    РОБЕРТ-мкртчян-yandex
    1735825501
    Обиженка от Родри.
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    СайфуЛлах-Усманов-google
    1735830961
    Когд француз должен был получить зм а получил роналду, не заслуженно что то он не говорил об этом .... таким смелым он тогда не был.
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    СайфуЛлах-Усманов-google
    1735831012
    А родри действительно заслужил зм... я рад что вини не получил его из за его поведения.
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    Not angry fan
    1735834189
    Красавчик!
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    миша-мишин-google
    1735880029
    Роналду просто ошибся, и на солнце есть пятна! Черножопая плакса заслужила только железо в пищевод, за свой мерзкий характер
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