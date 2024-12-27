Роналду заявил, что Винисиус должен был выиграть «Золотой мяч» в этом году

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду выразил мнение, что форвард «Реала» Винисиус Жуниор должен был выиграть «Золотой мяч» по версии France Football в этом году. Он заявил об этом на церемонии вручения наград Globe Soccer Awards.

«На мой взгляд, он [Винисиус] заслуживал «Золотой мяч». Мне кажется, это [невручение приза бразильцу] было несправедливо. Я говорю это здесь, перед всеми. Они отдали его Родри, он тоже его заслужил, но они должны были отдать его Винисиусу, потому что он выиграл Лигу чемпионов и забил в финале. Вот почему я люблю Globe Soccer Awards. Они честные», – сказал Роналду на церемонии.