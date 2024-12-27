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    • Роналду заявил, что Винисиус должен был выиграть «Золотой мяч» в этом году

    Роналду заявил, что Винисиус должен был выиграть «Золотой мяч» в этом году

    Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду выразил мнение, что форвард «Реала» Винисиус Жуниор должен был выиграть «Золотой мяч» по версии France Football в этом году. Он заявил об этом на церемонии вручения наград Globe Soccer Awards.

    «На мой взгляд, он [Винисиус] заслуживал «Золотой мяч». Мне кажется, это [невручение приза бразильцу] было несправедливо. Я говорю это здесь, перед всеми. Они отдали его Родри, он тоже его заслужил, но они должны были отдать его Винисиусу, потому что он выиграл Лигу чемпионов и забил в финале. Вот почему я люблю Globe Soccer Awards. Они честные», – сказал Роналду на церемонии.

    • Винисиус занял второе место в голосовании за «Золотой мяч», уступив полузащитнику «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.
    • Ранее Винисиус Жуниор был признан лучшим игроком 2024 года по версии ФИФА, получив премию The Best.
    • На Globe Soccer Awards бразилец получил призы лучшему футболисту и лучшему нападающему 2024 года.

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    Источник: ESPN

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    27.12.2024 21:34
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    Комментарии (1)
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    n876
    1735333789
    Все тут молчат-,а я скажу---Криш прав.
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