Белоус – об игре Дзюбы за «Акрон»: «Спартаковская школа дает о себе знать»

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус оценил игру нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.
«Мастерство есть мастерство. Хоть у Дзюбы уже нет тех функциональных возможностей, которые были у него несколько лет назад, но все равно дает знать о себе спартаковская школа.
Он прекрасно мыслит на поле и играет на команду. Некоторые смотрят на «Акрон», чтобы посмотреть именно на Дзюбу», – сказал Белоус.
- В текущем сезоне 36-летний Дзюба принял участие в 11 матчах за «Акрон», забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
- Ранее генеральный директор клуба Алексей Власов ответил на вопрос о том, насколько близка к реальности информация о зарплате форварда около 1,5 миллиона рублей в месяц: «Плюс-минус похожа. Я видел цифры значительно выше, что неправда».
- Дзюба – воспитанник «Спартака».