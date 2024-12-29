Белоус – об игре Дзюбы за «Акрон»: «Спартаковская школа дает о себе знать»

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус оценил игру нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

«Мастерство есть мастерство. Хоть у Дзюбы уже нет тех функциональных возможностей, которые были у него несколько лет назад, но все равно дает знать о себе спартаковская школа.

Он прекрасно мыслит на поле и играет на команду. Некоторые смотрят на «Акрон», чтобы посмотреть именно на Дзюбу», – сказал Белоус.