Основной игрок «Барселоны» публично заявил, что разочарован пребыванием в клубе

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг сделал резонансное заявление о своей карьере в каталонском клубе.
«Должен признаться: когда я подписывал контракт с «Барсой», то не представлял, что за четыре года выиграю только один чемпионат, один Кубок и один Суперкубок Испании.
Я ожидал выиграть как минимум вдвое больше, поэтому разочарован. Но некоторые вещи невозможно предсказать», – сказал голландский хавбек.
- Де Йонг проводит в «Барселоне» 6-й сезон.
- Его статистика: 226 матчей, 18 голов, 22 ассиста.