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    • Основной игрок «Барселоны» публично заявил, что разочарован пребыванием в клубе

    Основной игрок «Барселоны» публично заявил, что разочарован пребыванием в клубе

    Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг сделал резонансное заявление о своей карьере в каталонском клубе.

    «Должен признаться: когда я подписывал контракт с «Барсой», то не представлял, что за четыре года выиграю только один чемпионат, один Кубок и один Суперкубок Испании.

    Я ожидал выиграть как минимум вдвое больше, поэтому разочарован. Но некоторые вещи невозможно предсказать», – сказал голландский хавбек.

    • Де Йонг проводит в «Барселоне» 6-й сезон.
    • Его статистика: 226 матчей, 18 голов, 22 ассиста.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    02.01.2025 16:00
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    Комментарии (8)
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    Тинез Розоп
    1735824294
    Зачем слова Соболя раньше времени?…
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    _David_Villa_
    1735824965
    Если ты хотел бы трофеи ты остался бы в Аяксе, а на разбежались бы иза бабла, тот состав Аякса выиграла бы очень много
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    Skull_Boy
    1735831179
    Или просто кто-то оказался распиаренным мешком, как и весь тот хлам из Аякса
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    JIEGEHDA
    1735832043
    Разочарование пребыванием в клубе? В его интервью чётко сказано , что в такой большом клубе он надеялся выиграть больше титулов . И что они обязаны брать титулы каждый год . А 3 титула за 4 года почти . Критично о себе и о потенциале клуба он сказал. А публикуют будто он высирает на клуб .
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    Not angry fan
    1735834486
    Слаба додик!
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    bulls27
    1735848201
    Как тебе столько платят и ,как тебя только держат такого никудышного в клубе !!
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