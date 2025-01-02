Основной игрок «Барселоны» публично заявил, что разочарован пребыванием в клубе

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг сделал резонансное заявление о своей карьере в каталонском клубе.

«Должен признаться: когда я подписывал контракт с «Барсой», то не представлял, что за четыре года выиграю только один чемпионат, один Кубок и один Суперкубок Испании.

Я ожидал выиграть как минимум вдвое больше, поэтому разочарован. Но некоторые вещи невозможно предсказать», – сказал голландский хавбек.