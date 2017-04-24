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    Игрок сборной Чехии покончил с собой. Что нужно знать о ситуации


    4.4
    Голосов: 5
    24.04.2017 14:30
    Вчера вечером появились сообщения, что Франтишек Райторал из «Газиантепспора» покончил с собой. Рассказываем все об этой ситуации и вспоминаем другие подобные случаи.

    Кто такой Франтишек Райторал?

    Защитник/полузащитник из Чехии, который на протяжении большей части своей карьеры выступал в родном чемпионате. В 14-м году Франтишек предпринял кратковременный вояж в Бундеслигу, а перед нынешним сезоном отправился играть в Турцию за «Газиантепспор». Его позиция − правый фланг. В составе «Виктории» (Пльзень) Райторал дважды становился чемпионом Чехии, в составе национальной сборной − ездил на Евро-2012, где отметился двумя выходами на замену.

    Что случилось?

    Вчера СМИ запестрели сообщениями: 31-летний игрок «Газиантепспора» найден мертвым в своем доме. Райторал не пришел на утреннюю тренировку, чем вызвал беспокойство партнеров по команде и клуба. Неравнодушными были и соседи: заметив, что дом Франтишека не подает признаков жизни, они связались с местными властями. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили, что Райторал покончил с собой, повесившись.

    Точно ли это был суицид?

    Да. Президент «Газиантепспора» уже подтвердил эту информацию. «К сожалению, я могу подтвердить, что новости о суициде − это правда. Он был достойным человеком с отличным отношением к делу. Со стороны казалось, что у него нет никаких проблем. Я не знаю, почему он так поступил».

    В футболе были подобные случаи?

    Были. Самый известный прецедент − вратарь сборной Германии Роберт Энке, который бросился под поезд. Кроме Энке, можно вспомнить тренера сборной Уэльса Гари Спида (повесился) и английского нападающего Джастина Фашану (тоже повесился). Фашану был первым открытым геем в английском футболе; когда он признался в нетрадиционной сексуальной ориентации, началась травля, и игрок не выдержал.

    Еще вспомним молодого английского вратаря Дейла Робертса (покончил с собой из-за предательства девушки) и Мадроно Хорхе Андреса из «Вальядолида». В последнем случае тоже постаралась девушка: она бросила Андреса, тот не выдержал и выбрал самоубийство.

    Реакция

    «Охренеть... Чешский игрок Райторал, который играл в Турции, покончил с собой. Он несколько раз выходил в составе сборной Чехии. Ужасные новости».

    «Новости о Райторале − это грустно. Напоминание (если об этом вообще стоит напоминать), что нам нужно быть добрыми. Потому что мы не знаем, через что проходят другие люди».

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер
    Рейтинг: 4.4 Голосов: 5
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 24 апреля 2017, 18:15

      Печально. Интересно, с чем связан данный поступок?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 24 апреля 2017, 16:54

      Rest in peace

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 24 апреля 2017, 15:01

      Печально....31 год всего то.......

      0
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