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  • Хорватские болельщики едва не сорвали матч. Путин прокомментировал ситуацию с российскими фанатами. Дайджест событий дня

Хорватские болельщики едва не сорвали матч. Путин прокомментировал ситуацию с российскими фанатами. Дайджест событий дня

Жаркая концовка матча Чехия – Хорватия

Матч между командами группы D вышел острым не только из-за камбэка чехов и массы эмоций на поле, но и благодаря поведению болельщиков в концовке. Празднуя фактически оформленный выход в 1/8 фанаты «шашечных» начали забрасывать газон файерами и едва не нанесли повреждения стюардам. Матч был приостановлен на пять минут, а уже после возвращения чехи заработали пенальти, который реализовал Томаш Нецид. С мечтами о высоких местах придется повременить, а насчет санкций в адрес болельщиков информации пока нет.

Италия вышла в плей-офф

На «скуадру адзурру» перед ЧЕ мало кто ставил, но она смогла добиться своего. Вновь сыграв в своем стиле, от соперника, итальянцы подкараулили момент в конце встречи и реализовали его. Автором гола стал Эдер, совершивший прекрасный проход, окончившийся мощным ударом. Подопечные Конте гарантировали себе выход в 1/8 с одного из высоких мест.

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Владимир Путин удивлен, что 200 российских болельщиков «отметелили» несколько тысяч англичан

Президент РФ долго отмалчивался по поводу фанатских беспорядков на Евро, однако сегодня он официально прокомментировал ситуацию, назвав ее «полным беспределом». Также Путин заявил, что отношение к нарушителям должно быть одинаковым. В речи главы государства прозвучала и несколько двусмысленная фраза: «Я, правда, не знаю, как 200 наших болельщиков отметелили там несколько тысяч англичан, не понимаю».

Мамаев и Шатов пропустили тренировку

Если повреждение Олега имеет отношение к матчу со словаками, то Павел умудрился заработать рассечение брови в тренажерном зале. Это повреждение вряд ли несет серьезный характер, потому Мамаев наверняка будет готов к игре с валлийцами. Ситуация с Шатовым не столь очевидна, однако врачи называют повреждение легким и ждут скорейшего выздоровления.

Гарай хочет разорвать контракт с «Зенитом»

Судя по всему, информация официальная, и аргентинец действительно подал в офис петербуржцев такое прошение. Все дело в предметном интересе «Интера», где Эсекьеля хотят видеть в роли основного защитника. Любопытно, что Гарай призван в «нерадзурри» заменить Джейсона Мурильо, которым с начала лета интересуется «Зенит».

Десять трансферных попаданий и промахов «Зенита»

Жемалетдинов переходит в «Рубин»

Красно-зеленые продолжает терять талантливых юниоров. Клуб не смог договориться с Рифатом по контракту и в качестве санкций перевел его в дубль. Однако на решение полузащитника покинуть команду это никак не повлияло. По информации ряда СМИ, Жемалетдинов имеет договоренность с «Рубином». Переход уже подтвердил спортивный директор «Локо» Кирилл Котов, заявив, что Рифат отказался от десятикратного повышения зарплаты.

«Спартак» собирается расстаться с Паршивлюком и Гранатом

Потеряв футболиста линии атаки, «Локомотив» может усилить оборону. Красно-белые намерены продать сразу двух защитников, на одного из которых – Сергея Паршивлюка – как раз и претендуют «железнодорожники». Среди конкурентов у них только «Рубин», который также заинтересован и в приобретении Граната.

«Ювентус» и «Наполи» борются за Витселя

Полузащитник «Зенита» интересен целому ряду европейских клубов, однако наиболее предметным, на данный момент, является интерес «Ювентуса» и «Наполи». Туринцы готовы включить в сделку полузащитника Роберто Перейру, тогда как неаполитанцы предлагают высокую зарплату – не менее 4,2 миллионов евро. Трансферная стоимость бельгийца сейчас составляет 28 миллионов.

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Почему все ненавидят «Зенит»

Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Европа Россия Хорватия Чехия Италия Швеция Зенит Локомотив Рубин Спартак Ювентус Наполи Мамаев Павел Гранат Владимир Гарай Эсекьель Паршивлюк Сергей Шатов Олег Нецид Томаш Витсель Аксель Жемалетдинов Рифат Конте Антонио
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lihindic
1466219155
хорваты мочат коры
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